Trump väittää: Biden ei tehnyt armahduspäätöksiä loppukaudella itse – nyt puhuu ex-presidentti

Donald Trump ja osa republikaaneista ovat väittäneet, ettei Joe Biden olisi antanut kaikkia kautensa loppupuolella tehtyjä päätöksiä.

Yhdysvaltain entinen presidentti Joe Biden sanoo tehneensä jokaisen presidenttikautensa aikana tehdyn armahduspäätöksen itse, uutisoi The New York Times (NYT).

Biden puolustaa lehdelle antamassaan puhelinhaastattelussa päätöksiä, jotka on tehty niin sanotulla automaattisella allekirjoituksella.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja osa republikaaneista ovat väittäneet, ettei Biden olisi antanut kaikkia toimikautensa lopussa tehtyjä armahduspäätöksiä, vaan Bidenin avustajat olisivat tehneet päätökset ilman tämän valtuutusta.

Syytökset liittyvät yleisempiin väitteisiin Bidenin heikentyneestä henkisestä toimintakyvystä virkakautensa aikana.

– He ovat valehtelijoita. He tietävät sen. He tietävät varmasti, Biden sanoi NYT:lle syytöksistä.

Haastattelussa Biden sanoo, että antoi suullisesti käskyt kaikista hänen hallintonsa myöntämistä rangaistuksen lievennyksistä ja muista armahduspäätöksistä.

Bidenin mukaan hänen henkilökuntansa käytti automaattista allekirjoitusta sen sijaan, että presidentti olisi allekirjoittanut armahduspäätökset itse, koska kyse oli suuresta määrästä ihmisiä.

Kautensa loppupuolella Biden lievensi liki 4 000 ihmisen tuomioita ja armahti kymmeniä kokonaan.

Useita tutkimuksia aloitettu

Valkoinen talo, Yhdysvaltain oikeusministeriö ja kongressi ovat aloittaneet rinnakkaisia tutkimuksia, jotka koskevat Bidenin kautensa viimeisinä viikkoina tekemiä armahduspäätöksiä ja hänen henkistä toimintakykyään virkakautensa aikana.

Kongressin republikaanit ovat vaatineet Bidenin entisiä avustajia kuulusteluihin.

NYT:n mukaan Yhdysvaltain kansallisarkisto on luovuttanut Valkoisen talon ja oikeusministeriön tutkimuksia varten kymmeniä tuhansia sähköposteja, jotka koskevat armahduspäätöksiä.

Kun toimittaja kysyi Trumpilta viime kuussa, oliko tämä löytänyt todisteita siitä, että mitään olisi laittomasti allekirjoitettu ilman Bidenin tietoa, Trump vastasi ei.