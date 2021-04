Sata päivää puikoissa seissyt Biden piti puheensa – suomalaisasiantuntijat kommentoivat: "Vanha amerikkalainen unelma painetaan nyt alas"

– Amerikka on tullut takaisin. Sata päivää on ollut säteilevä menestys – optimismia, myönteisyyttä ja sitä, että nyt tehdään suurta vallankumousta Amerikassa, toteaa MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä.

– Valtionhallinnon puuttuminen ihmisten elämään, sosiaalituet, kaikenlainen valtion osallistuminen on hyvä juttu. Tämä ei ole se perinteinen amerikkalainen ajatus, mutta tämä on se, mihin demokraattipuolue on kulkenut jo jonkin aikaa, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala.

– Tämä on kulttuurivallankumous. Vanha amerikkalainen unelma, joka oli yksilökeskeinen, painetaan nyt alas. Hyvinvointivaltio – hyvin eurooppalainen idea – on tulossa keskiöön, Penttilä sanoo.

– Demokraateille tämä sopii hyvin, koska he ajavat sitä. Republikaanit lahjotaan mukaan. Eli 1400 dollaria on tullut jo postissa kaikille. Myös niille amerikkalaisille, jotka asuvat Suomessa. Tehdään isoja hankkeita ja minä uskon, että se onnistuu aika pitkälle, Penttilä jatkaa.

Kahtiajako on yhä nähtävissä

– Nyt on tietysti meneillään tämä alkuvaihe – kuherruskuukausi – ja ihmiset ovat juuri saaneet paperiset sekit postissa. Rokotukset ovat edistyneet hyvin: kaikilla yli 16-vuotiailla on nyt jo oikeus varata rokotusaika. Myös taloutta on voitu avata sen myötä, että rokotukset ovat sujuneet niin hyvin. Kyllä jopa republikaanien kannattajilla on positiivisia fiiliksiä Bidenistä, Annala kertoo.