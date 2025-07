Salattiinko Joe Bidenin höperehtimistä ja vanhuuden vaivoja kansalta? Ex-avustaja "ei muista"

Yhdysvalloissa on käynnissä erikoislaatuinen näytös. Edustajainhuoneen valvontakomitean (House committee on oversight and reform) eteen on marssitettu tasaista tahtia entisen presidentin Joe Bidenin hallinnon virkakuntaa ja avustajia. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN.

Bidenin avustajakunnan grillaamisen taustalla ovat republikaanit, joilla on tällä hetkellä enemmistö sekä edustajainhuoneessa että kongressin ylähuoneessa eli senaatissa.

Bidenin kanssa työskennelleitä ihmisiä on vaadittu tekemään selkoa, oliko entinen presidentti kykeneväinen hoitamaan virkaansa ja salailtiinko hänen heikentynyttä terveydentilaansa.

Kyseisen komitean tehtävänä on valvoa muun muassa Yhdysvaltain hallinnon tekemisiä ja tehokkuutta.

Höperehtimistä tentissä, pyörätuolihuhuja

Bidenin kampanjan kuoliniskuna voidaan pitää epäonnistunutta tv-debattia Donald Trumpia vastaan. Biden sekoili sanoissaan ja vaikutti, ettei ollut täysin tilanteen tasalla.

Ex-presidentin poika Hunter Biden väitti vastikään isänsä tilanteen tentissä johtuneen unilääkkeestä, jota presidentti oli käyttänyt matkustelunsa vuoksi.

Yhdysvalloissa levisi alkukesästä dramaattinen väite Bidenin heikkenemisestä. Tuoreessa kirjassa väitettiin Bidenin avustajakunnan keskustelleen siitä, pitäisikö presidentti istuttaa pyörätuoliin, mikäli tämä tulisi valituksi jatkokaudelle.

Bidenin terveydentilasta saatiin toukokuussa erityisen vakavia uutisia, kun entinen presidentti ilmoitti sairastavansa aggressiivista eturauhassyöpää. Bidenin syövän kerrottiin levinneen luihin.

"Ei muistikuvaa"

CNN nostaa esiin Bidenin eritysavustajana työskennelleen Ashley Williamsin kommentit tutkintakomitealle.

Uutiskanavan mukaan Williams lausui komitealle, että Biden oli tilanteen tasalla myös penkin alle menneessä tv-väittelyssä Donald Trumpia vastaan. Williamsin mukaan hän piti presidenttiä kykenevänä hoitamaan virkaansa.

Sen sijaan Williams vetosi viisi tuntia kestäneen kuulemisen aikana useita kertoja omaan muistamattomuuteensa.

Hän ei esimerkiksi kyennyt vastaamaan, oliko hallituksen kokouksissa käytetty apuna prompteria, käytiinkö hallinnon sisällä keskusteluja presidentin laittamisesta pyörätuoliin tai puhuttiinko hallinnon sisällä Bidenin laittamisesta kognitiivisia kykyjä mittaavaan testiin.

Williams ei myöskään muistanut, kävikö hän itse keskusteluja presidentin heikkenevästä kunnosta, täytyikö hänen koskaan herätellä presidenttiä tai edes sitä, kuinka hän päätyi mukaan Bidenin vuoden 2020 presidentinvaalikampanjaan.

Williamsin kerrotaan kieltäytyneen kommentoimasta, onko hyvin toimiva muisti oleellinen ominaisuus Valkoisessa talossa työskentelyn kannalta.

CNN:n uutisessa kuvataan Williamsin käyttäneen termiä "did not recall", minkä voi suomentaa tarkoittavan, ettei henkilöllä ole kysytystä asiasta muistikuvaa.

Kuultavaksi vaikka väkisin

Valvontakomiteaa pidetään vaikutusvaltaisena toimielimenä, ja sillä on halutessaan mahdollisuus saada henkilöitä kuultaviksi eteensä, vaikka haasteen voimalla.

Useat Bidenin kanssa työskennelleet eivät ole suostuneet kuultaviksi vapaaehtoisesti, ja haasteen voimaa on jo jouduttu käyttämään.

Osa paikalle pakotetusta ex-presidentin väestä on kuitenkin CNN:n mukaan vedonnut suljettujen ovien takana pidetyissä kuulemisissa perustuslain viidenteen lisäykseen, joka antaa ihmiselle muun muassa oikeuden olla todistamatta itseään vastaan.

CNN on saanut tietoonsa lausuntojen sisältöjä tietolähteidensä kautta.

Perustuslain suojaan ovat turvautuneet tähän mennessä ainakin Valkoisen talon entinen lääkäri Kevin O’Connor, Bidenin entinen avustaja ja presidentin vaimon neuvonantajana toiminut Anthony Bernal sekä Bidenin erityisavustajana ja Valkoisen talon hallinnossa toiminut Annie Tomasini.

Viidenteen lisäykseen vedotaan yleensä, jos henkilö ei halua vastata joihinkin tiettyihin kysymyksiin. Pykälän käytöllä on Yhdysvalloissa pitkä historia ja myös maan korkein oikeus pitää itsekriminoinnin suojaa erittäin keskeisenä oikeutena.

Useat Bidenin hallinnon jäsenet ovat kuitenkin puhuneet komitealle myös avoimesti.

Esimerkiksi viime viikolla Bidenin entinen kansliapäällikkö Ron Klain kertoi Hillary Clintonin esittäneen huolensa jo vuonna 2023 koskien Bidenin korkeaa ikää ja presidentinvaalikampanjaa.

Kalin kertoi myös entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Jake Sullivanin kertoneen hänelle vaalivuonna, ettei Biden ollut enää samassa iskussa kuin ennen.

Klain kuitekin sanoi komitealle itse uskoneensa, että Bidenin henkinen kunto oli terävä ja presidentin tehtävän vaatimalla tasolle.

Hillary Clintonin edustaja ei ole kiistänyt ex-ulkoministerin ja presidenttiehdokkaan lausuntoja Bidenin iästä, mutta korosti Clintonin tarkoittaneen huolellaan sitä, kuinka presidentin ikä nousi esiin vaalikampanjassa.

CNN:n mukaan tällä viikolla keskiviikkona ja torstaina komitean eteen astelevat vapaaehtoisesti Bidenin vaikutusvaltaisina neuvonantajina toimineet Steve Ricchetti sekä Mike Donilon.

Tutkintakomitean eteen on määrä marssittaa lähiaikoina lisää Bidenin hallinnon korkea-arvoisia jäseniä.