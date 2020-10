Tällaisia koronalääkkeitä Trumpille on kokeiltu – suomalaisdosentti arvioi: "Aika rohkeaa antaa presidentille tällaista hoitoa"

Sitä on tutkittu ebolan lisäksi myös muiden virustautien, kuten C-hepatiitin hoidossa.

Yhdysvalloissa remdesiviiriä on käytetty koronaan lähinnä tieteellisten tutkimusten ulkopuolella, Tikkinen sanoo.

Tutkimusnäyttöä lääkkeen tehosta koronan hoidossa on vielä vähän, mutta WHO:lla on pian valmistumassa laajempi koronahoitotutkimus, jossa on mukana yli 12 000 testipotilasta.