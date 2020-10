Suomalaislääkärit kauhuissaan Trumpin tilasta ja yli-ihmistuntemuksia aiheuttavasta lääkecocktailista: "Nyt on menossa kauhea ihmiskoe, pelottavaa meille kaikille"

Trumpin saama lääkitys ja hänen olemuksensa videolla on kuitenkin herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Trumpille on annettu useita lääkkeitä. Yksi lääkeaineista on deksametasoni. Suomalainen professori, erikoislääkäri Pirkko Vihko kauhistelee, että deksametasoni on tehokas synteettinen kortikosteroidi, joka saa isoina annoksina aikaan yli-ihmistuntemuksia.