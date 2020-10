Trump lupasi amerikkalaisille ilmaista lääkehoitoa koronaan – kyseinen tuote vielä tutkimusvaiheessa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on ylistänyt sairaalassa saamaansa kokeellista vasta-ainehoitoa. Trump kertoi Twitterissä julkaisemallaan videolla, että aikoo edistää tutkimusvaiheessa olevan lääkeaineen käyttöönottoa kiireellisessä hoidossa.

Kyse on Regeneron-lääkeyhtiön kehittämästä tuotteesta. Trump sanoi pyytäneensä lääkäreiltä kyseistä lääkeainetta muiden hoitojen lisäksi.

Helsingin yliopiston kliinisen epidemiologian dosentti, urologian professori Kari Tikkinen arvioi maanantaina STT:lle, että Regeneronin kehittämän vasta-ainecocktailin käyttö tutkimusten ulkopuolella on varsin uskaliasta, sillä siitä ei ole vielä riittävästi tutkimusnäyttöä.

Syytti jälleen Kiinaa

– Nämä täytyy saada hyväksyttyä. Haluan saada ne sairaaloihin. (...) Tämä on minulle paljon tärkeämpää kuin rokote, Trump sanoi videolla.

– Ei ollut teidän (amerikkalaisten) vikanne, että näin kävi. Se oli Kiinan vika. Ja Kiina maksaa vielä korkean hinnan siitä, mitä he ovat tehneet tällä maalle ja maailmalle.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan lääkeyhtiö Regeneronin osake lähti 2,7 prosentin nousuun presidentin videon jälkeen. Kilpailevan Eli Lilly and Company -yhtiön, jonka vasta-ainetuotteen Trump myös mainitsi, osake nousi lähes kaksi prosenttia.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia ja tartuntoja maailmassa. Kuolemia on maassa todettu jo lähes 212 000 ja tartuntoja yli 7,5 miljoonaa, kertoo baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Yhdysvalloissa on noin 328 miljoonaa asukasta.