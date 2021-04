Trumpin herjaama "unelias Joe" Biden on aloittanut virkeästi – sata päivää presidenttinä: "Radikaali, haukkamainen – nyt on vauhtia päällä"

– Merkittävää on se, että Biden on lähtenyt todella isolla vaihteella liikkeelle ja ottanut kantaa kaikenlaisiin Trumpin päätöksiin, jotka hänen mielestään eivät ole oikeudenmukaisia, sanoo yliopistonlehtori Rani-Henrik Andersson Helsingin Yliopistolta.

– Esimerkiksi viimeisimpänä Armenian kansanmurhan tunnustaminen. Se on liike siihen suuntaan, että yhdysvaltalainen politiikka tunnistaa epäoikeudenmukaisuuksia maailmalla. Myös siirtolaisuusasiat ovat agendalla. Nopeasti ja kovalla tempolla Biden on lähtenyt liikkeelle.

– Kyllä hän nyt on herännyt. Nyt on vauhtia päällä, Penttilä naurahtaa.

– Ensinnäkin hänellä on radikaali sisäpoliittinen agenda. Toiseksi hänellä on haukkamainen, melko aggressiivinen ulkopoliittinen agenda, Penttilä jatkaa.

– Koronatukipaketti on varmasti toistaiseksi suurin asia mitä siellä on, mutta siellä on myös valtava määrä muita asioita. Biden lähtee yksi kerrallaan perumaan kaikkea, mitä Trump on tehnyt – esimerkkinä muuri ja kansainvälinen ilmastosopimus, Kivimäki sanoo.