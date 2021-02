Meksikon-muurin rakentamiselle tuli stoppi: Bidenin ensimmäinen kuukausi presidenttinä on mennyt Trumpin jälkiä siivotessa

– Sille tuli stoppi nyt. Projekti on päättynyt, Nordic West Officen johtaja Kristiina Helenius kertoo MTV:n Uutisaamun Maailmanselittäjissä.

Pöydän siivous tyypillistä uudelle presidentille

Edellisen presidentin aikana aloitettujen, mutta uudelle johtajalle epämieluisten, hankkeiden torppaaminen on Yhdysvaltain presidenteille tyypillinen tapa käynnistää oma virkakausi.

USA tuli takaisin maailmanpolitiikkaan

Milttonin varatoimitusjohtaja Katri Makkonen toteaa, että Biden on osoittanut ensimmäisen virkakuukautensa aikana USA:lle ja maailmalle sen, mikä on tärkeää hänen arvomaailmassaan verrattuna hänen edeltäjäänsä.

Biden on muun muassa ottanut takaisin USA:n aseman maailman terveysjärjestössä WHO:ssa ja Pariisin ilmastosopimuksessa.

– WHO:sta hän on tosin sanonut, että isoja muutoksia täytyy tehdä, ettei se kulkisi entiseen tapaan Kiinan talutusnuorassa, Makkonen toteaa.

– Hän otti siellä kaikki ne askeleet, joita häneltä odotettiin. Yhdysvallat palaa esimerkiksi yhteistyöhön Euroopan kanssa. Kaiken kaikkiaan Biden teki selväksi sen, että neljä vuotta Trumpin epävarmaa Eurooppa-politiikkaa on nyt jäänyt taakse, Lahtinen arvioi.

– Me odotimme sitä, mitä hän sitten sanoikin. Verrattuna Trumpiin Biden ei ole näyttänyt kauheasti miltään. Hän on ollut hyvin erilainen toimija kuin edeltäjänsä. Niin kuin joku sanoi, hän ei tee enää pelkkää mediaa vaan hän tekee politiikkaa. Se on ollut aika kivaa.