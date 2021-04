Suuri kansallinen kriisi on tällä kertaa koronapandemia, minkä lisäksi työttömyys on ennätyskorkealla ja talous huonoissa kantimissa. Tähän pitää Kokon mukaan lisätä vielä Donald Trumpin jäljiltä romahtanut Yhdysvaltain kansainvälinen johtajuus ja arvovalta.

Trumpin "Sleepy Joeksi" haukkuma Biden on osoittautunut kaikkea muuta kuin uneliaaksi.

– Hän linjasi siirtymäkauden aikana noin 60 tavoitetta sadalle ensimmäiselle päivälleen. Niistä noin 20 on jo toteutunut, ja suurin osa muistakin menossa eteenpäin. Vain kourallista ei ole vielä aloitettu, Kokko Jyväskylän yliopistosta summaa.

Vaalikampanjan aikana Bidenia tituleerattiin usein Barack Obaman entiseksi varapresidentiksi. Tällä vauhdilla, varsinkin jos uudistukset osoittautuvat pysyvämmiksi, Biden on Kokon mukaan hyvää vauhtia ajamassa uudistajana entisen pomonsa ohi.

Onnistunut vetäytyminen Afganistanista olisi merkittävä saavutus

Pienempiä, mutta symboliarvoltaan tärkeitä uudistuksia on laitettu toimeen presidentillisillä asetuksilla. Näihin kuuluu Kokon mukaan muun muassa maskipakko liittovaltion rakennuksissa.

Ulkopolitiikassa Biden palautti pikavauhtia maansa Pariisin ilmastosopimukseen ja Maailman terveysjärjestön WHO:n jäseneksi. Hän on myös rakentanut suhteita uudelleen niin Nato-liittolaisiin kuin EU:hunkin.

Myöhemmin luvassa on vielä merkittävä sulka hattuun, jos Biden saa lupauksensa mukaisesti päätettyä Yhdysvaltain 20 vuotta jatkuneen sotimisen Afganistanissa – varsinkin, jos Afganistan ei vetäytymisen seurauksena vajoa uudestaan täydelliseen kaaokseen.

Hallinnon pätevät viranhaltijat edistävät aloitteiden toimenpanoa

– Jos Biden ryhtyy hallitsemaan presidentillisillä asetuksilla kuten Trump teki, niin sittenhän toimet pystytään helposti kumoamaan, kuten Biden on monille Trumpin päätöksille tehnyt, Kokko muistuttaa.

Hänen mukaansa pysyvämmän muutoksen mahdollisuutta tukee nyt se, että Bidenin hallintoon on valittu ministereiksi ja muiksi viranhaltijoiksi henkilöitä, jotka tietävät, miten asioita viedään eteenpäin. Virkanimitykset ovat menneet nopeasti läpi, eikä kenenkään ehdolle asetetun henkilön pätevyyttä ole Kokon mukaan varsinaisesti kyseenalaistettu – toisin kuin Trumpin aikana.

– On tärkeää, että alaisena on henkilöitä, jotka osaavat hommansa ilman että presidentti on mikromanageroimassa kaikkea, Kokko muotoilee.