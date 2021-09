Bidenin kannatus kyntää, välivaalit hengittävät niskaan ja puheet painavat: "Kuulosti selittelyltä"

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kuherruskuukausi kannatuslukujen kanssa on ohi. Suosion lasku on toki tyypillistä, mutta Helsingin yliopiston yliopistonlehtorin Rani-Henrik Anderssonin mukaan lasku on ollut ”nopeaa ja jyrkkää”.

Syitä on helppo luetella. Afganistan on vielä tuoreessa muistissa ja koronaviruksen leviämisen estäminen ei ole sitten kuitenkaan oikein onnistunut. Bidenin kaavailemilta uudistuksilta puolestaan puuttuu laaja tuki.

Yhdysvallat lähemmäs Suomen mallia?

Omiakin ajatuksia Bidenin hallinnolla toki on, mutta niiden toteuttaminen ei ole helppoa. Aikakin on käymässä vähiin, sillä niin sanotut välivaalit ovat tulossa. Jos republikaanit voittavat, voidaan radikaalit uudistukset suosiolla unohtaa.

Korona kummittelee edelleen

Rokotteiden ottajista vain on ollut pulaa, sillä alkuvuoden jälkeen Yhdysvaltain rokotuskattavuus on kasvanut laiskanpuoleisesti. Kaksi rokotetta on annettu 54 prosentille yli 12-vuotiaista, kun vähintään kerran rokotettuja on 64 prosenttia. Suomessa vastaavat luvut ovat 59 ja 73.