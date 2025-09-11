Britannia on antanut potkut Washingtonin suurlähettiläälleen tämän Esptein-yhteyksien paljastuttua. Asiasta uutisoivat useat mediat, muun muassa BBC ja New York Times.
Britannian hallitus veti tuen lordi Peter Mandelsonilta sen jälkeen, kun hänen läheiset suhteensa Jeffrey Epsteiniin paljastuivat.
Seksuaalirikoksista ja irstaasta elämästään tunnetun yhdysvaltalaisen Epsteinin nimi on muuttunut maailmalla myrkylliseksi. Epstein syyllistyi muun muassa alaikäisten ihmiskauppaan.
Epstein kuoli vuonna 2019 vankilassa. Hänen kerrotaan tehneen itsemurhan, mutta salaliittoteoriat miehen kuolemasta ovat velloneet villeinä.
Brittien ulkoministeriön mukaan Mandelsonin suhde Epsteiniin on ollut paljon tiedettyä syvempi.
Brittilordin ja Epsteinin välit ovat paljastuneet tarkemmin muun muassa sähköpostien ja kirjeenvaihdon kautta.
Juttu jatkuu videon jälkeen.
1:59Trumpin onnittelukortti Epsteinille julki.
Britannian hallitus nostaa potkujen yhteydessä esiin muun muassa sähköpostin vuodelta 2008, jossa lordi Mandelson oli pahoitellut Epsteinin saamaa tuomiota alaikäisten ihmiskaupasta.
Brittiystävän mielestä Epsteinin tuomio oli ollut väärä ja sen oikeellisuus tulisi haastaa.
Lisäksi Mandelson tarjosi Epsteinille neuvoja, kuinka tapauksessa kannattaisi edetä lakiteitse.
– Mandelsonin kirjoitukset siitä, että Jeffrey Epsteinin ensimmäinen tuomio olisi ollut väärä, on uutta tietoa. Sen valossa, rikosten uhrit huomioiden, suurlähettiläs on vedetty välittömästi pois kohdemaasta, Britannian ulkoministeriö lausuu.