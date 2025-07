Tästä syystä Jeffrey Epstein on jälleen otsikoissa – Trump lupasi julkistaa asiakirjat, mutta nyt ne ovatkin "tylsiä"

Yhdysvalloissa keskustelu Jeffrey Epsteiniin liittyvistä asiakirjoista on jälleen roihahtanut.

The New York Times kertoo, että presidentti Donald Trumpin hallinto on yllättäen vetäytynyt aiemmasta lupauksestaan julkaista asiakirjat. Hallinnon mukaan tapauksesta ei olisikaan lisää materiaalia julkaistavaksi.

Päätös on saanut monet Trumpin omatkin tukijansa epäilemään salailua.

Seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta tuomittu liikemies Jeffrey Epstein kuoli vuonna 2019 tutkintavankeudessa. Hänen entinen yhteistyökumppaninsa Ghislaine Maxwell suorittaa parhaillaan 20 vuoden vankeustuomiota avunannosta seksuaalirikoksiin.

Epstein löydettiin vuonna 2019 hirttäytyneenä sellistään odottamassa uutta oikeudenkäyntiä.

Epsteinin entinen tyttöystävä Ghislaine Maxwell istuu tällä hetkellä 20 vuoden vankeustuomiotaan. Kuva: AFP PHOTO / US District Court for the Southern District of New YorkAFP / Lehtikuva

Salattujen FBI:n Epstein-asiakirjojen on väitetty sisältävän muun muassa niin kutsutun "asiakaslistan".

Aihe nousi esiin, kun Elon Musk vihjaili tviitissään Trumpin nimen olevan Epsteinin listalla.

Presidentti Trump on vähätellyt tapausta kutsumalla sitä "tylsäksi" ja kehottanut tukijoitaan siirtymään eteenpäin.

– En ymmärrä, miksi Jeffrey Epsteinin tapaus kiinnostaisi ketään. Se on aika tylsä juttu. Rietasta kyllä, mutta tylsää, enkä ymmärrä, miksi se vaan jatkuu. Minusta vain melko pahat ihmiset, mukaan lukien valeuutiset, haluavat pitää sellaisen asian pinnalla, Trump sanoi.

Trumpin ja Epsteinin historia herättää kysymyksiä

Trumpin ja Epsteinin ystävyys on ollut vuosia julkisen keskustelun kohteena. Vuonna 2002 Trump kuvaili Epsteiniä "mahtavaksi tyypiksi", jolla oli mieltymys "nuorehkoihin kauniisiin naisiin" ja he ovat viihtyneet samoissa seurapiireissä. Myöhemmin heidän välinsä kuitenkin viilenivät liikekiistan seurauksena.

Epsteinin tapaus on laittanut liikkeelle salaliittoteorioita, joita on levitetty erityisesti sosiaalisessa mediassa. Monet Trumpin tukijat uskoivat, että presidentti paljastaisi vallanpitäjien mahdolliset rikokset lapsia vastaan.

– Entiset tukijani nielevät Epstein-salaliittoteoriat koukkuineen päivineen, Trump kirjoitti sosiaalisen median päivityksessään.

Kansa on vaatinut Epstein-asiakirjojen julkistusta.AFP / Lehtikuva

Trump on myös väittänyt, että koko Epstein-keskustelu on demokraattien huijaus.

Oikeusministeriö: Ei todisteita uusille tutkinnalle

Oikeusministeriön ja FBI:n mukaan asiakirjoissa ei ole todisteita, jotka johtaisivat uusiin rikostutkintoihin.

Hallinnon lausunnot ovat kuitenkin osin ristiriidassa, sillä aiemmin oikeusministeri Pam Bondi sanoi asiakirjojen olevan hänen työpöydällään.

Kritiikin myötä Bondi ja hänen avustajansa ovat pyytäneet oikeudelta lupaa julkaista todistusaineistoa. Moni ei kuitenkaan usko, että nämä asiakirjat sisältäisivät merkittäviä paljastuksia salattujen henkilötietojen vuoksi.