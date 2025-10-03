Seksuaalirikollinen ja liikemies Jeffrey Epsteiniä sekä presidentti Donald Trumpia esittävä valtava patsas on palannut Washingtoniin.
Pääkaupunki Washingtonin National Mallin puistoon pystytetty patsaassa Donald Trump ja Jeffrey Epstein pitävät toisiaan käsistä kiinni. Samalla molempien toinen jalka on ilmassa.
Patsaan nimi on Best Friends Forever (suomeksi ikuisesti parhaat ystävät, tai tuttavallisemmin bestikset). Sen taustalla on anonyymi ryhmittymä nimeltään The Secret Handshake, kertoo NBC.
– Ystävyyden kuukauden kunniaksi juhlistamme presidentti Donald J. Trumpin ja hänen läheisimmän ystävänsä Jeffrey Epsteinin pitkäaikaista sidettä, patsaan laatassa lukee.
Patsas tuotiin yleisön ihailtavaksi ensimmäistä kertaa viime viikolla, jonka jälkeen se poistettiin sieltä nopeasti vähin äänin.
National Mall on tunnettu erinäisten tapahtumien ja mielenosoitusten tapahtumapaikka. Sen läheisyydessä sijaitsee useita pääkaupungin tärkeitä nähtävyyksiä kuten Lincoln-muistomerkki, Washington-monumentti ja useita museoita.
Presidentti ei ole kommentoinut puistoon ilmestynyttä patsasta. Valkoisen talon apulaislehdistösihteeri Abigail Jackson sen sijaan kuvaili patsasta viime viikolla "liberaalien rahan tuhlaukseksi".
– Ei ole mikään uutinen, että Epstein tunsi Donald Trumpin, hän potki Epsteinin ulos klubiltaan tämän oltua ällöttävä, Jackson kertoi.
Taustalla Trumpin ja Epsteinin menneisyys
Teoksen tarkoitus on protestoida Trumpin ja Epsteinin aikaisempaa läheistä ystävyyttä ja sitä, ettei presidentti ole vieläkään paljastanut lupailemiaan Epsteiniin liittyviä asiakirjoja julkisuuteen.
Keskustelua herätti myös Wall Street Journalin syyskuussa julkaisema onnittelukortti Epsteinille, joka presidentin itsensä allekirjoittama. WSJ:n mukaan korttiin on piirretty alaston nainen.
Trump koki nöyryytyksen vastikään myös Britannian matkallaan, kun Windsorin linnan pihalle ja seinille ilmestyi yhteiskuva kaksikosta.