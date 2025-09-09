Näin Yhdysvalloissa on suhtauduttu Trumpin Epsteinille lähetettämään korttiin

Trumpin on epäilty kirjoittaneen onnittelukirjeen seksuaalirikoksista tuomitulle Jeffrey Epsteinille. Korttia on Yhdysvalloissa kuvailtu kuvottavaksi.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal (WSJ) julkaisi onnittelukortin, jonka Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmeisesti lähetti seksuaalirikoksista sittemmin tuomitulle Jeffrey Epsteinille vuonna 2003.

Vihjaileva onnitteluviesti 50 vuotta täyttäneen Epsteinin syntymäpäivä- tai vieraskirjassa on kirjoitettu koneella, ja sen allekirjoitus näyttäisi kuuluvan Trumpille.

Kortti nähtiin nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan, ja yhdysvaltalaismedioissa sitä on kuvailtu muun muassa kuvottavaksi.

– Nyt kun nähdään Trumpin sen aikainen kuuluisa allekirjoitus ikään kuin sommiteltuna naisen häpykarvoiksi, niin on herännyt kysymyksiä, että kuinka paljon Trump tiesi Epsteinin touhuista ja oliko hän jollain tavalla niissä myös mukana, sanoo MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Epstein ehti muun muassa ennen itsemurhaansa saada tuomion alaikäisten välittämisestä prostituutioon.

Trump on kiistänyt asian, ja Valkoinen talo on väittänyt korttia demokraattien tekaisemaksi.

– Tosin kriitikot sitten ihmettelevät, miksi demokraatit olisivat reilu 20 vuotta sitten tekaisseet onnittelukortin Trumpin nimellä Epsteinille, kun Trump ei ollut silloin vielä republikaanien toiminnassa tällä tavalla mukana, Karppinen sanoo.