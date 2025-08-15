Näin Venäjän Lavrov kommentoi tulevia neuvotteluita

Alaskaan saapunut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, ettei Venäjä lähde arvailemaan Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien tämänpäiväisen tapaamisen lopputulosta.
Venäjän valtiolliselle televisiolle puhunut Lavrov totesi, että Venäjällä on selkeät argumentit ja lähtöasetelma tapaamiseen.
Lavrov lausui kommenttinsa paidassa, jossa näytti uutistoimisto AFP:n mukaan lukevan kirjainyhdistelmä CCCP, joka viittaa Neuvostoliittoon.
Tämä tiedetään aikatauluista:
Aikatauluista ei ole vielä tarkkaa tietoa, ja on syytä varautua tapaamisen aikatauluihin tuleviin viivästyksiin.
Tämä kuitenkin tiedetään nyt:
Perjantaina kello 22 Presidentit tapaavat
