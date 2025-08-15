Näin Venäjän Lavrov kommentoi tulevia neuvotteluita

0:31imgKatso video: Näin Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kommentoi neuvotteluja medialle
Julkaistu 15.08.2025 15:09

MTV UUTISET – STT

Alaskaan saapunut Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo, ettei Venäjä lähde arvailemaan Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien tämänpäiväisen tapaamisen lopputulosta.

Venäjän valtiolliselle televisiolle puhunut Lavrov totesi, että Venäjällä on selkeät argumentit ja lähtöasetelma tapaamiseen.

Lavrov lausui kommenttinsa paidassa, jossa näytti uutistoimisto AFP:n mukaan lukevan kirjainyhdistelmä CCCP, joka viittaa Neuvostoliittoon.

Oma Trump Putin tapaaminen kuvituskuvaMTV Oy

Tämä tiedetään aikatauluista:

Aikatauluista ei ole vielä tarkkaa tietoa, ja on syytä varautua tapaamisen aikatauluihin tuleviin viivästyksiin.  

Tämä kuitenkin tiedetään nyt: 

Perjantaina kello 22 Presidentit tapaavat 

MTV Uutiset seuraa tapaamisen tietoja Kymmenen uutisissa, verkkosivuillaan sekä näyttää illan ja yön aikana tulevat suorat lähetykset myös MTV Katsomossa.

Lauantaina kello 07.55 - 11.00: Huomenta Suomen erikoislähetys: Trump ja Putin Alaskassa - MTV Katsomo ja MTV3-kanava

