Putin lateli jälleen ehtoja Trumpille: "Puhelu aikamoinen mahalasku"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin eilinen puhelinkeskustelu oli mahalasku, arvioi MTV:n ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Trump ja Putin kävivät pitkän ja yksityiskohtaisen puhelinkeskustelun, jonka jälkeen Putin sanoi kannattavansa Trumpin ideaa 30 päivän tulitauosta energiainfrastruktuuriin kohdistuville iskuille.

Samalla Putin kuitenkin saneli ehdot aselepoon suostumiselle. Ehtoihin kuuluu muun muassa se, ettei Ukrainan sallita aseistaa itseään uudelleen.

– Kyllä siitä aikamoinen mahalaskun tuntu jäi käteen, ottaen huomioon kuinka paljon Trump on puhunut siitä, että hän järjestää rauhan.

– Ja vaikka sanotaan, että Putin on suostunut osittaiseen tulitaukoon, niin lopputulos on se, että Ukraina on suostunut laajaan tulitaukoon ja Venäjä ei ole, Kivimäki kommentoi MTV:n Huomenta Suomessa.

Kivimäen mukaan Trump vaikuttaa hyväksyneen Putinin ehdot sellaisenaan.

Tähän viittaa hänen mukaansa muun muassa Yhdysvaltojen delegaation toiminta neuvottelujen alusta lähtien.

– Yhdysvaltojen delegaatio käytännössä luovutti suuren osan valttikorteistaan suoraan vastapuolelle sanomalla, että Ukrainan Nato-jäsenyys on mahdoton ja alueluovutukset ovat todennäköisiä. Siitä on vaikeaa enää perääntyä neuvotteluissa.

Kivimäki näkee kuitenkin tulitaukoneuvottelujen etenemisessä hyviäkin puolia.

– Inhimillisesti on toki hyvä asia, että jonkinlaisesta tulitauosta keskustellaan, ja toinen asia on, että vankienvaihto saatiin sovittua.

Useat läntisen maailman johtajat ovat suhtautuneet epäillen Putinin todelliseen haluun päättää sotatoimet Ukrainassa.

Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff sanoi yhdysvaltalaiskanava Fox Newsin haastattelussa, että neuvotteluja Venäjän kanssa jatketaan sunnuntaina Saudi-Arabiassa.