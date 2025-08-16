Putin puhui poikkeuksellisesti englantia Trumpille – "Seuraavalla kerralla Moskovassa"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin yhteinen tiedotustilaisuus Alaskassa päättyi poikkeukselliseen tilanteeseen.

Presidenttien tapaaminen Alaskassa päättyi tiiviiseen tiedotustilaisuuteen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kehui keskusteluja rakentaviksi ja kiitti Donald Trumpia kutsusta tapaamiseen. Myös Trump kehui Putinin kanssa käytyjä neuvotteluja rakentaviksi. Trumpin mukaan presidentit olivat monista asioista samaa mieltä ja edistystä tapahtui monissa isoissa asioissa.'

Trump sanoi soittavansa pian Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja muille olennaisille tahoille neuvotteluissa keskustelluista asioista.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialle ei annettu mahdollisuutta esittää kysymyksiä.

Trumpin puheenvuoron jälkeen Putin yllätti puhumalla lyhyesti englantia. Oman puheenvuoronsa hän piti venäjäksi.

Putin ehdotti Trumpille tilaisuuden lopuksi englanniksi, että seuraava tapaaminen järjestettäisiin Moskovassa.

Presidentti Trump reagoi Putinin pyyntöön naurahtaen.