Putin puhui poikkeuksellisesti englantia Trumpille – "Seuraavalla kerralla Moskovassa"

0:53imgKatso videolta, miten Putin päätti lehdistötilaisuuden englanninkielisiin sanoihin.
Julkaistu 16.08.2025 02:26
Toimittajan kuva
Mona Haapsaari

mona.haapsaari@mtv.fi

@Monahaapsaari

STT

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin yhteinen tiedotustilaisuus Alaskassa päättyi poikkeukselliseen tilanteeseen. 

Presidenttien tapaaminen Alaskassa päättyi tiiviiseen tiedotustilaisuuteen. Venäjän presidentti Vladimir Putin kehui keskusteluja rakentaviksi ja kiitti Donald Trumpia kutsusta tapaamiseen. Myös Trump kehui Putinin kanssa käytyjä neuvotteluja rakentaviksi. Trumpin mukaan presidentit olivat monista asioista samaa mieltä ja edistystä tapahtui monissa isoissa asioissa.'

Trump sanoi soittavansa pian Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille ja muille olennaisille tahoille neuvotteluissa keskustelluista asioista.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialle ei annettu mahdollisuutta esittää kysymyksiä. 

Trumpin puheenvuoron jälkeen Putin yllätti puhumalla lyhyesti englantia. Oman puheenvuoronsa hän piti venäjäksi. 

Putin ehdotti Trumpille tilaisuuden lopuksi englanniksi, että seuraava tapaaminen järjestettäisiin Moskovassa.

Presidentti Trump reagoi Putinin pyyntöön naurahtaen. 

Lisää aiheesta:

Trumpilta yllättävä arvio tapaamisesta: Täysi kymppiKolmituntinen keskustelu päättyi nopeaan tiedotustilaisuuteen – tässä presidenttien viesti Alaskan tapaamisen jälkeenTrumpin ja Putinin tapaaminen käynnistyi oudolla episodilla – katso videoPutin ja Trump aikovat puhua tänään – AFP: Zelenskyin ja Trumpin puhelua valmistellaanTrump kehuu Yhdysvaltojen ja Venäjän keskusteluja hedelmällisiksi Trump ja Putin tapasivat sittenkin – lyhyt keskustelu G20-kokouksessa
Trumpin ja Putinin tapaaminenDonald TrumpVladimir PutinUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Trumpin ja Putinin tapaaminen