Trump yllätti Washingtonin täysin ainutlaatuisella päätöksellään – poliisi ei tiedä, kuka sitä johtaa

Päätös yllätti kaupungin johdon ja on aiheuttanut epäselvyyttä poliisin toimivallasta, johtajuudesta ja liittovaltion viranomaisten roolista.

CNN:n mukaan liittovaltion virastot ja poliisivoimat pyrkivät kiireellisesti selvittämään roolejaan presidentti Donald Trumpin julistettua rikollisuuden hätätilan Washingtoniin. Samalla hän siirsi poliisivoimat hallintonsa alaisuuteen.

– Aiomme palauttaa kaupungin takaisin loistavaksi pääkaupungiksi, jonka kaikki haluavat sen olevan. Siitä tulee jotain hyvin erityistä, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

Trump pysyi vakaasti kannassaan, että rikollisuus Washingtonissa on hallitsematonta, vaikka tiedot viittaavatkin siihen, että rikollisuus on vähentynyt viime vuosina.

Tieto muutoksesta tuli Trumpin tiedotustilaisuudessa

Washingtonin pormestari ja poliisipäällikkö eivät olleet saaneet tietoa ohjausvallan vaihdosta ennen kuin Trump ilmoitti siitä suorassa lähetyksessä.

Se on johtanut sekaannukseen siitä, kuka johtaa poliisivoimia ja millä tavoin liittovaltion agentit toimivat paikallisten poliisien kanssa.

Pormestari Muriel Bowser sanoi erillisessä tiedotustilaisuudessa yrittävänsä järjestää tapaamisen oikeusministeri Pam Bondin kanssa, joka valvoo Trumpin määräyksen täytäntöönpanoa.

– Organisaatiossamme ei ole tapahtunut muutoksia. Presidentin määräyksessä ei myöskään ole mitään, mikä viittaisi muuhun, kertoi Bowser.

Vuonna 1973 säädetty itsehallintolaki antaa oikeuden ottaa kaupungin poliisivoimat haltuun 48 tunniksi, jos presidentti toteaa ”erityisten hätätilanneolosuhteiden vallitsevan”.

Presidentti voi tarvittaessa pitää poliisin hallinnassaan vielä pidempään, jos hän ilmoittaa asiasta kongressille. CNN:n mukaan Trump on ilmoittanut toimivansa näin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun presidentti käyttää Home Rule Act -lain 740:ttä pykälää poliisin hallinnan siirtämiseen. Vielä ei tiedetä, mitä se oikeasti tarkoittaisi.

– Onko poliisipäällikkö esimerkiksi edelleen vastuussa poliisilaitoksesta? Presidentti toimii käytännössä kuvernöörinä, kun kyse on kansalliskaartista, sanoi Itä-Carolinan yliopiston rikosoikeuden ja kriminologian laitoksen johtaja Heidi Bonner.

Kadulla kansalliskaartin sotilaat ja FBI:n agentit

Trump siirsi viikonlopun aikana useiden liittovaltioiden virastojen virkamiehiä avustamaan poliisia tietyillä alueilla Washingtonissa.

Sen lisäksi 130 FBI:n agenttia lähetettiin partioimaan yhdessä Washingtonin poliisin kanssa, joka vahvistaa liittovaltion läsnäoloa.

FBI:n päätös lähettää agentteja kaduille partioimaan on herättänyt huolta sekä henkilöstöresurssien riittävyydestä että niiden turvallisuudesta, sillä kaikilla ei ole koulutusta kenttäpoliisin tehtäviin.

Trump lähetti myös 800 Washingtonin kansalliskaartin sotilasta paikalle, joista jopa 200 jäsentä määrättiin tukemaan lainvalvontaa.

Heidän tehtäviinsä kuuluvat hallinnolliset ja logistiset tehtävät sekä läsnäolon tarjoaminen lainvalvonnan tueksi, kerrottiin puolustusministeriöstä.

Epäselvyyksistä kysyttäessä oikeusministeriö korosti Trumpin määräyksen osia, joissa kerrotaan pormestarin tarjoavan poliisin palveluja, joita oikeusministeri pitää tarpeellisena ja asianmukaisina.

Määräyksessä todetaan lisäksi oikeusministerin ilmoittavan Trumpille, jos presidentiltä vaaditaan lisätoimia.