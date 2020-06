Trump: "Epäonnistumisen kaavat rikottava" – presidentti allekirjoitti asetuksen poliisin uudistamiseksi

Trumpin mukaan asetus toisi yhteisöille "eleganttia oikeutta". Yhdysvalloissa on ollut viime aikoina useita tapauksia, joissa poliisin on epäilty tappaneen mustia siviilejä.

Lisäksi Trump muun muassa linjasi ruusutarhapuheessaan, että kuristusotteen käyttö on jatkossa kielletty poliiseilta, lukuun ottamatta niitä tapauksia, joissa poliisin henki on vaarassa.

Valkoinen talo ei aio viedä poliisin rahoitusta

"On aika muuttaa tapaa, jolla valvomme kaupunkia"

New York Times -lehden mukaan siviilipoliisiyksikkö on ollut mukana useissa epäselvissä ampumavälikohtauksissa. New Yorkin poliiseja on niin ikään syytetty kovista otteista ja pahoinpitelyistä rasismin vastaisissa mielenosoituksissa.