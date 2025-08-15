WP: Trumpin hallinto haastettu oikeuteen Washingtonin poliisin haltuunotosta

LK 14.8.2025 Yhdysvaltain kansalliskaartin jäsen kävelee sotilasajoneuvojen ohi National Mallissa Washington DC:ssä 14. elokuuta 2025.
Yhdysvaltain kansalliskaartin jäsen kävelee sotilasajoneuvojen ohi National Mallissa Washington DC:ssä 14. elokuuta 2025.AFP / Lehtikuva
Yhdysvalloissa pääkaupunki Washingtonin yleinen syyttäjä on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen pääkaupungin poliisin haltuunotosta, uutisoi Washington Post.

Yhdysvaltain oikeusministeri Pam Bondi oli vain tunteja aiemmin määrännyt Washingtonin lainvalvontaa koskevista laajoista muutoksista.

Presidentti Trump ilmoitti aiemmin viikolla lähettävänsä kansalliskaartin pääkaupunki Washingtoniin ja asettavansa paikallisen poliisin liittovaltion alaisuuteen.

Syyttäjän mukaan Trumpin hallinnon toimissa on kyse muun muassa Washingtonin itsehallinto-oikeuden loukkauksesta.

