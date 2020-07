Trump usuttaa liittovaltion joukot seuraavaksi Chicagoon – jopa 200 sotilasasuista viranomaista marssitetaan taltuttamaan mielenosoituksia

New York Timesin mukaan Chicagoon olisi lähdössä noin 200 sotilasasuista viranomaista.

Chicagon pormestari on jo aiemmin ilmoittanut vastustavansa liittovaltion joukkojen tuloa kaupunkiin. Chicago on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki.

Joukkojen lähettäminen Chicagoon on osa Operaatio Legenda -nimellä kulkevaa kokonaisuutta. Edellä mainittujen noin 200 viranomaisen lisäksi operaation turvin on määrä lähettää noin 30 viranomaista New Mexicon osavaltiossa sijaitsevaan Albuquerquen kaupunkiin.