Yhdysvalloissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä putkipommien sijoittamisesta pääkaupunkiin Washingtoniin loppiaismellakan aattona vuonna 2021, viranomaiset kertovat.
Poliisin mukaan Washingtonista löytyi kaksi putkipommiksi epäiltyä räjähdettä, jotka oli asetettu demokraattien ja republikaanien kansallisten komiteoiden toimistojen läheisyyteen 5. tammikuuta illalla.
Räjähteet löydettiin seuraavana päivänä. Tuolloin presidentinvaalit hävinneen republikaaniehdokkaan Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressitaloon tarkoituksenaan estää demokraattien Joe Bidenin vaalivoiton vahvistaminen.
Poliisin mukaan kyse oli oikeista räjähteistä, jotka tehtiin vaarattomiksi.