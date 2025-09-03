Trump syyttää Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean johtajia vehkeilystä Yhdysvaltoja vastaan

Trumpilta syytöksiä Truth Social -palvelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syyttää Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean johtajia vehkeilystä Yhdysvaltoja vastaan. Trump kommentoi asiaa Truth Social -viestipalvelussaan.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat tänään Kiinan presidentti Xi Jinpingin vieraina maan pääkaupungissa Pekingissä, jossa juhlistetaan toisen maailmansodan päättymistä suurella sotilasparaatilla.

Kim ja Putin ovat sotilasparaatin yleisössä.

