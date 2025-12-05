Alkujaan 19:ää maata koskenut matkustuskieltolista laajenee koskemaan yli 30 maan kansalaisia.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto on kieltämässä matkustamisen Yhdysvaltoihin yli kymmeneltä lisämaalta. Asiasta kertoo Fox Newsille Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem.
Lue myös: Trump määräsi matkustuskiellon 12 maan kansalaisille
Trump allekirjoitti kesällä 12 maan kansalaisille matkustuskiellon Yhdysvaltoihin. Trump määräsi tuolloin lisäksi seitsemälle maalle osittaisen matkustuskiellon. Matkustuskieltolistalla ovat olleet muun muassa Afganistan, Iran ja Somalia.
Juontaja Laura Ingraham kysyi ohjelmassaan Noemilta, voiko tämä vahvistaa tiedon, että kielto olisi laajenemassa kaikkiaan 32:ta maata koskevaksi.
– En kommentoi tarkkaa lukua, mutta se on yli 30, ja presidentti jatkaa maiden arviointia, Noem vastasi.