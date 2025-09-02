Hiljaiseloa viettänyt Trump astuu jälleen kameroiden eteen – saako Yhdysvallat sotaministeriön?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa tänään illalla Suomen aikaa maan puolustusministeriöön liittyvästä asiasta. Reuters on saanut tiedonannon aiheen selville hallinnossa työskentelevien tietolähteidensä kautta.
Trumpin esiintymiseen liittyy poikkeuksellista huomiota, sillä Trump on viettänyt viime aikoina hiljaiseloa. Spekulaatiot presidentin voinnista ja jopa kuolemasta ehtivät kiihtyä verkossa villeiksi.
Huhumyllyä ruokkivat osaltaan varapresidentti J.D Vancen viimeaikaiset kommentit.
Vance kertoi olevansa valmis ottamaan presidentin tehtävät vastaan, jos tilanne niin vaatisi. Vance korosti Trumpin olevan hyvässä kunnossa, mutta spekulaatiolle kommentit olivat kuin bensaa liekkeihin.
Tämän illan puolustusministeriötä koskevan ilmoituksen tarkka sisältö ei ole selvillä, mutta Wall Street Journal uutisoi aiemmin, että Trumpin hallinto suunnittelee puolustusministeriön nimen muuttamista "sotaministeriöksi.”