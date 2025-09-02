Hiljaiseloa viettänyt Trump astuu jälleen kameroiden eteen – saako Yhdysvallat sotaministeriön?

2:45imgSpekulaatiot heräsivät: Minne katosi Donald Trump?.
Julkaistu 21 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa tänään illalla Suomen aikaa maan puolustusministeriöön liittyvästä asiasta. Reuters on saanut tiedonannon aiheen selville hallinnossa työskentelevien tietolähteidensä kautta.

Trumpin esiintymiseen liittyy poikkeuksellista huomiota, sillä Trump on viettänyt viime aikoina hiljaiseloa. Spekulaatiot presidentin voinnista ja jopa kuolemasta ehtivät kiihtyä verkossa villeiksi.

Huhumyllyä ruokkivat osaltaan varapresidentti J.D Vancen viimeaikaiset kommentit.

Vance kertoi olevansa valmis ottamaan presidentin tehtävät vastaan, jos tilanne niin vaatisi. Vance korosti Trumpin olevan hyvässä kunnossa, mutta spekulaatiolle kommentit olivat kuin bensaa liekkeihin. 

Tämän illan puolustusministeriötä koskevan ilmoituksen tarkka sisältö ei ole selvillä, mutta Wall Street Journal uutisoi aiemmin, että Trumpin hallinto suunnittelee puolustusministeriön nimen muuttamista "sotaministeriöksi.”

Lue myös: Kommentti: Trump "katosi" – spekulaatiot Yhdysvaltojen presidentin voinnista ovat villejä

Lisää aiheesta:

NBC: Bidenin mahdollisen korvaajan etsintä jäihinDonald Trump myöntää olevansa osittain syypää kongressitalon mellakkaan, kertovat Fox Newsin lähteetMediat: Trump tiedustellut avustajilta itsensä armahtamisen mahdollisuuttaTrumpin hallinnossa käy jälleen ovi – Valkoisen talon viestintäjohtaja jättää tehtävänsäMediat: Trump aikoo pitää Valkoisessa talossa satojen henkilöiden tilaisuuden, vaikka korona on jyllänyt presidentin lähipiirissäTämä presidentin käytöksessä herätti huomion ja keskustelun – mitä mieltä itse olet, hengittääkö Trump normaalisti?
YhdysvallatTrumpin YhdysvallatDonald TrumpUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Yhdysvallat