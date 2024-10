Ukrainan salainen asepyyntö paljastui – Zelenskyi suuttui

Presidentti Volodymyr Zelenskyin salainen asepyyntö Yhdysvalloille on paljastunut. Ukraina haluaa osana rauhansuunnitelmansa "pelotepakettia" Tomahawk-risteilyohjuksia.

Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times yhdysvaltalaisviranomaistietoihin nojaten.

Julkisesti Zelenskyi on sanonut Ukrainan tarvitsevan voimakasta sotilaallista tukea osana rauhansuunnitelmaansa , mutta yksityiskohtia ei ole kerrottu.

Tomahawk-pyyntö on yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan mahdoton.

Ukrainan Yhdysvalloille antama lista Venäjällä olevista kohteista on aivan liian suuri siihen nähden, kuinka paljon ohjuksia Yhdysvallat tai sen liittolaiset voisivat realistisesti maalle antaa.

Zelenskyi suuttui

Zelenskyi on osaltaan vahvistanut The New York Timesin tiedot oikeiksi toteamalla, että Ukrainan Tomahawk-pyyntö oli "luottamuksellista tietoa", kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independent.