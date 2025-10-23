Ukraina ei näytä saavan kaipaamiaan Tomahawk-risteilyohjuksia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi keskiviikkona paikallista aikaa, ettei Ukraina käytä yhdysvaltalaisohjuksia iskuissa syvälle Venäjän alueelle. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump kommentoi asiaa Valkoisessa talossa. Häneltä kysyttiin Wall Street Journalin uutisesta, jonka mukaan Yhdysvallat olisi poistanut Ukrainalta ohjusten käyttörajoituksia.

– Siinä sanottiin, että annoin Ukrainalle luvan ampua ohjuksia syvälle Venäjälle. En tehnyt niin, Trump sanoi.

– Toiseksi, he eivät käytä meidän ohjuksiamme. He käyttävät mielestäni eurooppalaisia ohjuksia tai jostain muualta tulevia, mutta he eivät käytä meidän ohjuksiamme, hän lisäsi.

Trump sanoi lisäksi, että hän ei päätä, mitä Ukraina tekee, mutta hänellä on päätäntävaltaa yhdysvaltalaisohjusten suhteen.

Ukraina on yrittänyt saada Yhdysvalloilta Tomahawk-risteilyohjuksia. Trump on suhtautunut Tomahawk-pyyntöön yleistasolla nihkeästi, mutta hän ehti välissä antaa jo merkkejä siitä, että Yhdysvallat voisi ollakin myöntyväinen ohjustoimituksiin. Sittemmin Trumpin asenne Ukrainaa kohtaan on kuitenkin jälleen koventunut. Keskiviikkona Trump antoi ymmärtää, ettei Ukraina saa Tomahawkeja.

Kaksi ukrainalaista toimittajaa kuoli

Ukrainassa torstaina tehdyssä Venäjän drooni-iskussa kuoli kaksi ukrainalaista toimittajaa Donetskin alueella Itä-Ukrainassa. Asian vahvisti AFP:lle heidän työnantajansa. Lisäksi yhden toimittajan kerrottiin haavoittuneen. Toimittajat työskentelivät Ukrainan valtion rahoittamalle Freedom TV -kanavalle.