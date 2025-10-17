Trump ja Zelenskyi tapaavat perjantaina, Putin ja Trump kahden viikon sisällä. Luvassa on risteilyohjusdiplomatiaa.

Amerikkalaiset Tomahawk-risteilyohjukset ovat uusin asejärjestelmä, jonka optimistisimmat Venäjän hyökkäyssodan seuraajat toivovat pakottavan presidentti Vladimir Putinin neuvottelupöytään.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpkin saattaa kuulua tähän joukkoon.

Axios-median mukaan Trump sanoi puhelimitse Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille kertovansa Putinille, että joko rauhanneuvottelut oikeasti alkavat tai Ukraina saa Tomahawk-ohjuksia.

Torstaina Trump sanoi kysyneensä Putinilta, haittaako Venäjän presidenttiä, jos Yhdysvallat myy Tomahawk-ohjuksia Ukrainalle.

– Hän ei tykännyt siitä, Trump sanoi.

0:57 Tomahawkit esillä Trumpin ja Putinin puhelussa – "Haittaisiko, jos antaisin pari tuhatta"

Zelenskyi tulkitsi, että Venäjä "kiirehtii neuvottelupöytään heti kuultuaan Tomahawkeista".

Ongelmana laukaisualustat

Trump ei ole vielä Tomahawk-ohjuksia suostunut Ukrainalle antamaan ja vaikka antaisikin, eivät ne todennäköisesti itsessään ole nopeasti vaikuttava lääke rintamalla.

Näin siksi, ettei Ukrainalla ole asevarastossaan mitään, millä laukaista Tomahawk-risteilyohjuksia.

Yhdysvallat voi toki pakata risteilyohjustensa kanssa samaan pakettiin laukaisualustoja, mutta niiden käytön kouluttamiseen menee asiantuntija-arvioiden mukaan kuukausia, ehkä jopa puoli vuotta.

Tilannetta vaikeuttaa se, että käytännössä Ukraina tarvitsee maalta käytettäviä laukaisualustoja. Yleensä Yhdysvallat itse ampuu Tomahawk-ohjuksia sota-aluksista tai sukellusveneistä.

Tomahawk-ohjuksia voidaan kyllä laukaista maaltakin, mutta maalaukaisualustoja on Yhdysvaltojenkin käytössä niukasti ja niillä on kova kysyntä Aasiassa, jossa ne on sijoitettu Kiinan vaikutusvaltaa patoamaan.

Toinen ongelma on Tomahawk-risteilyohjusten rajallinen määrä. Entinen Yhdysvaltojen puolustusministeriön virkamies Mark Cancian arvioi Yhdysvalloilla olevan noin 4 150 Tomahawk-ohjusta, brittilehti Financial Times (FT) kirjoittaa.

Näistä muutama satoja voitaisiin luovuttaa Ukrainalle, hän uskoo.

Yhdysvallat on sanonut itse käyttäneensä eri operaatioissaan kerralla tyypillisesti joitain kymmeniä Tomahawk-ohjuksia.

Poikkeuksellinen määrä risteilyohjuksia lensi taivaalle Yhdysvaltojen hyökätessä Irakiin, jolloin yli 800 Tomahawk-ohjusta laukaistiin puolentoista kuukauden aikana.

Valtaosa ohjuksista ammuttiin oletettavasti puolitoistakuukautisen hyökkäysvaiheen alkuvaiheessa, jolloin Yhdysvallat pyrki lamauttamaan Saddam Husseinin hallinnon taistelu-, tiedustelu- ja johtamiskyvyn.

"Tomahawk ei ole ihmease"

Se, kuinka paljon Yhdysvallat mahdollisesti Tomahawk-risteilyohjuksia Ukrainan käyttöön antaisi, tuskin selviää julkisista tiedonannoista.

Paljon mahdollista kuitenkin on, että Ukrainan käytössä oleva Tomahawk-lukumäärä olisi niin pieni, että se pystyisi niillä lähinnä muutamaan yksittäiseen suurempaan iskuun.

– Jos annamme Tomahawk-ohjuksia, kyse ei ole valtavasta erästä, joten Zelenskyin täytyy olla hyvin tarkka siitä, miten hän käyttää niitä, sanoi Yhdysvaltojen entinen apulaispuolustusministeri Jim Townsend Financial Timesille.

Vaikka tällaisen hyökkäyksen vaikutukset voisivat varsinkin lyhyellä aikajänteellä olla merkittäviä ja propaganda-arvoltaan liki mittaamattoman arvokkaita, ei pieni määrä voittoja sodan kokonaistilannetta muuta.

Koska Ukraina ei käytännössä voi Tomahawk-ohjuksia mereltä ampua, tarvitsisi se Tomahawkeille harvinaisia maaltalaukaisualustoja.AOP

Nimettömänä pysytellyt Naton korkea-arvoinen viranomainen totesikin puolustusliiton puolustusministerien kokouksen alla, etteivät Tomahawk-ohjukset muuttaisi sodan voimatasapainoa.

Sitä eivät ole tehneet aiemmatkaan länsimaiset "ihmeaseet" Leopard-taistelupanssarivaunuista F-16-hävittäjiin. Merkittävin yksittäinen asejärjestelmä on todennäköisesti ollut Himars-raketinheittimet, jotka aiheuttivat massiivista vahinkoa Venäjän huollolle.

– Venäjä on kohdannut useita samankaltaisia haasteita (kuin Tomahawk-ohjukset) ja on hitaasti sopeutunut. Tomahawk ei ole ihmease. Niitä tuskin annetaan niin paljoa, että ne radikaalisti muuttaisivat sotaa, sanoo Royal United Services Instituten sotilastieteiden johtaja Matthew Savill uutistoimisto Reutersille.

Yhdysvallat myös eittämättä määrittää pilkulleen sen, mihin ohjuksia saa ampua. Siviilikohteisiin ohjuksia ei laukaistaisi, Ukraina on vakuuttanut.

Oletettavasti Yhdysvaltojen kieltolistalla on esimerkiksi Venäjän ydinasepelote kokonaisuudessaan, sisältäen sen kannalta kriittiset tutka-asemat ja komentopisteet.

Presidentti Trump on äskettäin sanonut, että hän haluaa kuulla lisää siitä, miten Ukraina Tomahawk-ohjuksia käyttäisi. Ei olisi yllätys, jos Zelenskyi toisi mukanaan perjantaina Valkoiseen taloon kirjallisen listan ensimmäisen aallon kohteista.

Kartta näyttää vaikutuksen

Tomahawk-risteilyohjusten 1 600–2 500 kilometrin kantama pakottaisi Venäjän joka tapauksessa pohtimaan uudelleen esimerkiksi sotilaskoneiden ja keskeisten huoltopaikkojen sijainteja.

Alla oleva kartta näyttää Tomahawk-ohjusten kantaman Ukrainasta laukaistuna. Vertailukohtana on Himars-raketinheittimet, joita on myös usein kuvailtu pitkän kantaman aseiksi.

Tomahawk-ohjusten kantama kattaa yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan valtavan määrän Venäjän sotilaslentokentistä ja muista Euroopan puolella sijaitsevista asevoimien kriittisistä kohteista.

Tomahawkit ovat erittäin tarkkoja ja tehokkaita hyvinkin suojeltuja kohteita vastaan, sanoo sotilastieteilijä Savill uutistoimisto Reutersin mukaan.

Vaikka Ukrainalla on jo nyt käytössään pitkän kantaman aseita, ovat ne paljolti drooneja, jotka ovat risteilyohjuksia helpompia tuhota ja tuhovaikutukseltaan olennaisesti pienempiä.

"Kolossaalinen isku"

Venäjä onkin suhtautunut erittäin kriittisesti ajatukseen Ukrainan käytössä olevista Tomahawk-ohjuksiin.

"Kolossaalinen isku" Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteiden normalisoinnille, totesi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov amerikkalaisten Tomahawk-risteilyohjusten mahdollisesta toimittamisesta Ukrainalle.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kuvaili tilannetta "hyvin dramaattiseksi" ja muistutti, että Tomahawk-ohjukset kykenevät versiosta riippuen kantamaan ydinkärkiä.

– Kuvittele: Pitkän kantaman ohjus laukaistaan ja tiedämme, että siinä voi olla ydinkärki. Mitä Venäjän pitäisi ajatella? Miten Venäjän tulisi reagoida? Yhdysvaltalaisten sotilasasiantuntijoiden pitäisi ymmärtää tämä, Peskov sanoi.

Tätä "kolossaalista iskua" presidentti Putin eittämättä pyrkii lieventämään tavatessaan Trumpin Budapestissa. Tapaamisen aikataulua ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta julkisesti on puhuttu seuraavasta kahdesta viikosta.

Venäjän ulkoministeri Lavrov ja Kremlin tiedottaja Peskov ovat käyttäneet suuria sanoja puhuessaan Tomahawk-ohjuksista.STELLA Pictures / ddp

Nato: Näin Venäjä kostaisi

Venäjän Tomahawk-puheenvuorojen sävy on tuttu aiemmista vastaavista tapauksista.

Vihjailemalla vastatoimista ja katastrofaalisista seurauksista Venäjä pyrkii joko estämään tai viivästyttämään uudenlaisen länsiavun toimittamisen Ukrainalle.

Asiantuntijoiden mukaan Kremlin strategia on usein myös toiminut.

Venäjä todennäköisesti vastaisi Tomahawk-ohjuksiin "vastuuttomalla retoriikalla" ja tekemällä suurikokoisia kostoiskuja ukrainalaiskohteisiin, arvioi Naton korkea-arvoisen viranomainen sanoi Financial Timesin mukaan.

Venäjä ei tekisi mitään sellaista, "mitä ei hyvinkin odotettaisi, hän jatkoi.