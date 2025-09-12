Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Puolan mukaan tapaus oli tahallinen.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Venäjän droonit saattoivat rikkoa Puolan ilmatilaa vahingossa.
Trump kommentoi asiaa toimittajille torstaina Washingtonissa.
Washingtonissa paikalla ollut Ylen kirjeenvaihtaja kysyi Trumpilta, tuomitseeko tämä sen, että Venäjä lähetti drooneja Puolaan varhain keskiviikkona.
– Kuulemani mukaan ne ammuttiin alas ja siksi ne putosivat minne sattuu. Siitä huolimatta: kyllä. Tuomitsen sen, että ne ylipäänsä lähestyivät Puolan rajaa, Trump sanoi Ylen mukaan.
– En pidä siitä. En ole tyytyväinen ylipäänsä koko tilanteeseen, hän jatkoi.
Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Puola ampui drooneja alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana.
Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorskin mukaan venäläisdroonit kohdistettiin maahan tahallaan.
Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena.
