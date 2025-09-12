YK:n turvallisuusneuvosto kokoontuu tänään hätäkokoukseen Puolan ilmatilaan kohdistuneen droonihyökkäyksen vuoksi.
Kokous järjestetään myöhään illalla Suomen aikaa. Ainakin Britannia, Ranska ja Slovenia ovat diplomaattilähteiden mukaan tukeneet hätäkokouksen järjestämistä.
Puola pyysi torstaina, että turvallisuusneuvosto järjestäisi hätäkokouksen maan ilmatilaan keskiviikon vastaisena yönä kohdistettujen venäläisdroonien takia.
Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena. Puolan mukaan droonit loukkasivat sen ilmatilaa 19 kertaa. Puola ampui drooneja alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana.
Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorskin mukaan venäläisdroonit kohdistettiin maahan tahallaan. Sikorski sanoi videoviestissään, että droonit eivät arvion mukaan harhautuneet Puolan ilmatilaan vahingossa. Hänen mukaansa niin Puolan kuin muidenkin Nato-maiden ilmavoimat ovat tehneet saman päätelmän.