Jäänmurtajat valmistuvat vuoden 2028 aikana.

Rauman telakan omistaja Rauma Marine Constructions (RMC ja Yhdysvaltain rannikkovartiosto ovat solmineet sopimuksen kahden keskikokoisen jäänmurtajan rakentamisesta Rauman telakalla, kertoo RMC tiedotteessa.

Sopimus on historiallinen, ja alusten rakentaminen käynnistyy välittömästi. Jäänmurtajat valmistuvat vuoden 2028 aikana.

Alukset rakennetaan yhteistyössä yhdysvaltalaisen telakan, Bollinger Shipyardsin kanssa.

– Sopimus on historiallinen virstanpylväs ja suuri luottamuksenosoitus RMC:lle ja Suomen meriteollisuusverkostolle. Saimme tämän merkittävän kaupan, koska meillä on osaamista ja kyky tehdä alukset vaaditussa ajassa, sanoo RMC:n toimitusjohtaja Mika Nieminen tiedotteessa.

– Meillä ja verkostolla on nyt näytön paikka; meidän on todistettava, että olemme luottamuksen arvoisia.

Sopimus on kulmakivi historialliselle Yhdysvaltojen ja Suomen väliselle jäänmurtajayhteistyölle osana aiemmin julkistettua Icebreaker Collaboration Effort (ICE Pact) -yhteistyöohjelmaa.

– Jäänmurtajien osalta valmistelevat työt RMC:llä käynnistyivät jo syksyllä, mutta nyt siirrytään täysipainoiseen toteutukseen.

Myös elinkeinoministeri Sakari Puisto sanoo tiedotteessa, että "jäänmurtajatilauksen varmistuminen on erinomainen asia Suomelle ja koko meriteollisuudellemme".

– Tilaus vahvistaa suomalaisten yritysten asemaa globaalissa arvoketjussa, lisäävät Suomen kilpailukykyä ja kasvattavat vientituloja, jatkaa Puisto.

Suomi ja Yhdysvallat ovat sopineet merkittävästä yhteistyöstä, jossa Suomi toimittaa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle jopa 11 jäänmurtajaa, joista neljä rakennetaan Suomessa ja loput Yhdysvalloissa.