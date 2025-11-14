SVT teki muutoksia julkaisuunsa kritiikin jälkeen.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT leikkasi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin 6. tammikuuta vuonna 2001 pitämää puhetta tavalla, joka muutti kokonaisvaikutelmaa, kirjoittaa ruotsalaismedia Kvartal.

Trumpin puheesta oli leikattu pois kohta, jossa tuolloin väistyvä presidentti kehotti kannattajiaan marssimaan "rauhallisesti ja isänmaallisesti", Kvartal kertoo.

Kvartalin mukaan SVT oli lisäksi leikannut Trumpin puheen osia alkuperäisestä poikkeavaan järjestykseen siten, että lopputulos vahvisti vaikutelmaa vastarinnasta ja taistelusta.

Trumpin kiistelty puhe edelsi Yhdysvaltojen kongressitalon valtausta.

SVT on Kvartalin uutisen jälkeen päivittänyt julkaisemaansa versiota Trumpin puheesta. Puhetta käsittelevään juttuun on myös lisätty selitys, minkä lisäksi videossa on nyt mustia laatikoita eri osioiden välissä.

Vielä keskiviikkona SVT Nyheter -yksikön julkaisupäällikkö Karin Ekman sanoi toimituksen käyneen läpi Trump-julkaisut, eikä ollut löytänyt virheitä.

– Olemme muodostaneet kuvan siitä, mitä julkaisimme tämän puheen yhteydessä ja sen jälkeen, ja tunnen oloni erittäin varmaksi sen suhteen, mitä olemme julkaisseet, Ekman sanoi SVT:n mukaan.