Vuonna 1998 muun muassa arvioitiin, ettei avaruusmatkustaminen tule yleistymään tavallisten amerikkalaisten keskuudessa vuoteen 2025 mennessä.
Yhdysvalloissa toteutettiin vuonna 1998 gallup, jossa 1 055 vastaajaa pyydettiin ennustamaan, miltä vuosi 2025 näyttää.
Puhelimitse toteutetun kyselyn tulokset löytyvät nykyään Cornellin yliopistossa toimivan mielipidetutkimuksiin erikoistuneen Roper Centerin arkistoista.
Tuloksisista kertoo CNN.
Osa ennustuksista oli yllättävän paikkansapitäviä, osa meni täysin pieleen, CNN kertoo.
74 prosenttia vastaajista uskoi, että samaa sukupuolta olevien avioliitot tulevat olemaan sallittuja vuoteen 2025 mennessä.
Samaa sukupuolta olevien avioliitot sallittiin kaikissa 50 Yhdysvaltojen osavaltiossa vuonna 2015.
Suurin osa vastaajista myös uskoi, että maassa on valittu tummaihoinen presidentti vuoteen 2025 mennessä.
Barack Obamasta tuli maan ensimmäinen tummaihoinen presidentti, kun hän astui virkaan vuonna 2009.