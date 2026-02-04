53-vuotiaana kuollut Saif al-Islam Gaddafi oli kuulunut isänsä sisäpiiriin tämän ollessa vallassa, ja hänestä kaavailtiin aikanaan isänsä seuraajaa.

Libyan entisen diktaattorin Muammar Gaddafin toiseksi vanhin poika Saif al-Islam Gaddafi on surmattu.

Gaddafin pojan neuvonantaja kertoi tiistaina libyalaiskanavalla, että Saif al-Islam oli kuollut neljän aseistetun miehen tunkeuduttua hänen kotiinsa.

Gaddafin poikaa edustanut ranskalainen asianajaja Marcel Ceccaldi puolestaan sanoi, että ilmassa oli ollut huolta Saif al-Islamin turvallisuudesta. Asiasta oli kertonut hänelle Saif al-Islamia lähellä oleva taho joitakin päiviä ennen hyökkäystä.

Ceccaldin mukaan Gaddafin heimon johtaja oli jopa soittanut Saif al-Islamille ja sanonut lähettävänsä ihmisiä varmistamaan tämän turvallisuuden. Saif al-Islam oli kuitenkin asianajajan mukaan kieltäytynyt.

Oli tuoreeltaan epäselvää, kuka tarkalleen on Gaddafin pojan surman takana.

Saif al-Islamin tarkka olinpaikka oli ollut pitkään hämärän peitossa, ja asianajajansa mukaan hän vaihtoi usein paikkaa. Ceccaldin mukaan Saif al-Islam kuoli kotonaan Libyan luoteisosassa sijaitsevassa Zintanissa tiistaina.

Kuolemaantuomittu

53-vuotiaana kuollut Saif al-Islam oli kuulunut isänsä sisäpiiriin tämän ollessa vallassa, ja hänestä kaavailtiin aikanaan isänsä seuraajaa.

Muammar Gaddafi syrjäytettiin ja surmattiin kansannousussa vuonna 2011, minkä jälkeen Libya on ollut sisällissotien ja poliittisen epävakauden kourissa.

Saif al-Islam ilmoitti asettuvansa ehdolle Libyan presidentinvaaleissa vuonna 2021, mutta vaaleja lykättiin, eikä niitä ole vieläkään pidetty.

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC oli syyttänyt Saif al-Islamia sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Lisäksi libyalainen tuomioistuin oli vuonna 2015 antanut hänelle kuolemantuomion vuoden 2011 kansannousun aikaisista rikoksista.

Saif al-Islamin johtamalla Gaddafi-säätiöllä oli keskeinen rooli panttivankien vapauttamisessa vuoden 2000 Jolon panttivankikriisissä.

Abu Sayyaf -terroristiryhmä sieppasi tuolloin malesialaiselta lomasaarelta parikymmentä ihmistä Filippiineille kuuluvalle Jolon saarelle. Panttivankien joukossa oli kaksi suomalaista.