Trump vastasi Zelenskyille: En tule

– Kunnioitan suuresti presidentti Zelenskyiä, mutta mielestäni olisi sopimatonta mennä Ukrainaan nyt. Bidenin hallinto on parhaillaan tekemisissä hänen kanssaan, enkä haluaisi luoda eturistiriitaa, Trump kirjoitti Newsmax-medialle osoitetussa lausunnossaan.

– Trump on sanonut pystyvänsä lopettamaan sodan noin 24 tunnissa. Mitä voin siihen sanoa? En muuta, kuin että hän on erittäin tervetullut Urainaan, Zelenskyi totesi 5. marraskuuta NBC:n "Meet the Press" -ohjelmassa.