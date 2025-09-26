Yhdysvaltain ja Euroopan miesjoukkueiden välinen golfin suurtapahtuma Ryder Cup alkoi eurooppalaiskomennossa. Eurooppa johtaa nelinpelien jälkeen 3–1 Farmingdalessa New Yorkissa.

Eurooppalaisista Jon Rahm ja Tyrrell Hatton kaatoivat Bryson DeChambeaun ja Justin Thomasin tuloksella 4/3. Saman tempun tekivät Ludvig Åberg ja Matt Fitzpatrick, jotka voittivat Scottie Schefflerin ja Russell Henleyn 5/3. Euroopan joukkueesta voittoon ylsivät myös Rory McIlroy ja Tommy Fleetwood, jotka olivat Collin Morikawaa ja Harris Englishiä etevämpiä lukemin 5/4.

Yhdysvaltain joukkueesta Xander Schauffele ja Patrick Cantlay voittivat Robert MacIntyren ja Viktor Hovlandin tuloksella 2/0.

– Olen erittäin ylpeä. He ovat todella menestyneet tässä vaikeassa ympäristössä, Euroopan joukkueen kapteeni Luke Donald kehui pelaajiaan.

Paikalle saapui myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

– Sanoin, että noustaan koneeseen. Meidän on lennettävä sinne auttamaan heitä, Trump sanoi toimittajille ennen lähtöään Ryder Cupin pelipaikalle.

Ryder Cup jatkuu perjantai-illan nelipallo-otteluilla. Kisa ratkeaa Suomen aikaa varhain maanantaina.