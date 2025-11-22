Suomalaisgolffari Sami Välimäki nousi kärkitaistoon miesten PGA-kiertueen kilpailussa Yhdysvaltain Georgiassa, kun hän kirjasi mainion kahdeksan alle par -tuloksen kisan toisella kierroksella.

Välimäki jakaa 36 reiän jälkeen nelossijaa tuloksellaan –14, eroa kärkimies Andrew Novakiin on kaksi lyöntiä.



Välimäelle kisa on syyskauden viimeinen. Ensi kauden pelioikeutensa jo varmistanut Välimäki on kiertueen rankingissa 74. sijalla. Hän tavoittelee nousua sijoille 51–60, jotta pääsisi mukaan alkukauden merkittävimpiin kisoihin. Näin ollen tämän viikonlopun Georgian koitoksella on vielä painoarvoa Välimäen osalta.