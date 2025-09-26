Tommy Fleetwoodille huudettiin törkeyksiä englantilaisgolfarin 23 vuotta vanhemmasta vaimosta.

Golfkausi huipentuu tänä viikonloppuna Euroopan ja Yhdysvaltojen väliseen reikäpelikilpailuun, joka pelataan Bethpage Black -kentällä New Yorkin Farmingdalessa. Englantilaisen huippugolfari Tommy Fleetwoodin ja hänen Clare-vaimonsa ikäero on nostettu sen aikana tuoreeltaan tikunnokkaan.

34-vuotias Tommy on 23 vuotta hänen 57-vuotiasta kumppaniaan Clarea nuorempi. Kumpikin on myös puhunut heidän ikäerostaan useaan otteeseen.

Osa USA:n joukkueen kannattajista on yrittänyt silti käyttää asiaa lyömäaseena perjantain aikana.

– Vaimosi näyttää isoäidiltäni, yksi Fleetwoodille suolletuista huudoista kuului Daily Mirrorin ja Daily Express US:n mukaan.

Naimisiin ja yhteinen lapsi

Tommy Fleetwood tapasi Claren ensimmäisen kerran vuonna 2015. Clare lähestyi golfaria yhteistyön merkeissä ja ryhtyi hänen managerikseen.

Välit lämpenivät. Clare kuitenkin torjui aluksi Tommyn romanttiset yritykset. Hän huomautti ikäerosta ja totesi pelaajalle, että "älä ole tyhmä".

Golfari sai kuitenkin valloitettua managerinsa sydämen, sanojensa mukaan sinnikkyydellä, ja pari meni naimisiin vuonna 2017. Tommysta tuli isäpuoli Claren kahdelle lapselle ja he saivat myös yhteisen pojan, Frankien.

Tommy on sanonut Barstool Sportsin Fore Play -podcastissa koko hänen perheensä olevan "uskomattoman läheinen". Hän on myös todennut Claren näyttävän ikäisekseen todella nuorelta, ja sanonut olevansa itse ikäisekseen varsin kypsä.

Meriittejä

Fleetwood voitti elokuussa ensimmäistä kertaa PGA Tour -turnauksen, Tour Championshipin. Euroopan-kiertueella mies on saavuttanut seitsemän voittoa, ja hän on myös muun muassa olympiahopeamitalisti viime vuodelta Pariisista.

Fleetwood golfaa Ryder Cupissa pohjoisirlantilaistähti Rory McIlroyn peliparina.