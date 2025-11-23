Suomalaisgolffari Sami Välimäki onnistui hienosti PGA-kiertueen kauden päätöskisansa kolmannella kierroksella lauantaina, ja hänellä on hyvät asemat taistella historiallisesta ensimmäistä voitostaan kiertueella. Välimäki johtaa kilpailua ennen päätöskierrosta, joka päättyy maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Välimäki selvitti Yhdysvaltain Georgiassa pelattavan kilpailun kolmannen kierroksen viisi alle par -tulokseen 65. Hänen kokonaistuloksensa on 19 alle parin, ja etumatka yhdysvaltalaisiin Michael Thorbjornseniin ja Patrick Rodgersiin on kaksi lyöntiä. Kolme pelaajaa on kolmen lyönnin päässä suomalaisesta.

Välimäki löi bogeyn lauantain kierroksensa toisella reiällä, mutta hän kuittasi sen seuraavan reiän birdiellä ja päätti avausysinsä komeasti neljään peräkkäiseen birdieen. Takaysillä tuli vielä yksi birdie lisää.

– Ei sellainen startti, mitä odotin, mutta hyvä lyönti 3. reiällä käänsi menoa. Ja muutama hyvä sitten vielä (rei'illä) kuutosesta ysiin, joten aika hyvä comeback, Välimäki sanaili Sacramento Bee -lehden mukaan.

– Toivon hyvää starttia sunnuntaihin. Yritetään saada birdiet aikaan, sillä tiedän, että takaa jätkät tulevat kovaa.