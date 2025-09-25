Teemu Selänne sai keskiviikkona kunniatehtävän edustaa Euroopan joukkuetta golfin Ryder Cupin julkkiskilpailussa. Ex-kiekkotähti voitti oman ottelunsa parinaan espanjalais-amerikkalainen kokki ja ravintoloitsija Jose Andres.

Selänteen, 55, ja Andresin yhdysvaltalainen vastustajapari oli sekin tunnettu, sillä haasteen heille heitti tennislegenda John McEnroe ja julkkiskokki Bobby Flay.

Kilpailussa oli kaikkiaan neljä ottelua, ja jokaisessa oli jaossa 11 pistettä (voitetusta väylästä piste, tasatusta väylästä 0,5 pistettä). Selänne ja Andres olivat ainoa eurooppalaispari, joka voitti ottelunsa. Viimeisen lähdön lukemat merkittiin 11 pelatun väylän jälkeen 6–5, minkä seurauksena Eurooppa vältti totaalinöyryytyksen.

Selänteen tasoitus on golfin Gamebook-sovelluksessa on harrastajalle erinomainen 3,3 ja Andresin reilut 20, joten olettaa voi, että Selänne on vastannut parin tuloksenteosta.

Juttu jatkuu kuvien alla.

Jose Andres ja Teemu Selänne pitivät Euroopan lippua korkealla.2025 Getty Images

Eurooppa koki lopulta tappion pistein 19–25. Ylivoimaisin yhdysvaltalaiskaksikko oli Colin Jost–Eli Manning. Koomikko ja ex-NFL-tähti jyräsivät entisen NBA-koripalloilijan Toki Kukocin ja Brooklyn Beckhamin pistein 7,5–3,5. Mallintöitä tehnyt Beckham on David ja Victoria Beckhamin esikoinen.

Yhdysvaltojen ja Euroopan huippugolfarien välinen Ryder Cup käynnistyy perjantaina ja päättyy sunnuntaina. Eurooppa puolustaa mestaruutta kahden vuoden takaa, mutta edellinen vierasvoitto turnauksessa on nähty 12 vuotta sitten.