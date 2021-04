"Suurin ympäristöhaitta, mitä on 2000-luvulla on keksitty" – sijoittaja-Karolle se on syy jättää bitcoinit hyllylle

Johtaja Samu Lang Taalerista huomioi, että bitcoinin markkinahinta on noussut paljon ja osaltaan sen takia puhutaan siitä, että varainhoitajia, isoja pankkeja ja muita on lähtenyt ”peliin mukaan”.

Sijoittaja ja kirjailija Karo Hämäläinen kuvaa tilannetta buumiksi. Virtuaalivaluutoista on alettu puhua entistä enemmän ja mukaan on tullut vakavasti otettuja pelureita.

– Ne ovat tulleet ja menneet. Bitcoin on maksuvälineenä välillä hyväksytty jossakin, mutta sitten se ei olekaan ollut niin kiinnostava, ihmiset eivät ole käyttäneet sitä, ja sitten se on hävinnyt johonkin. Olettaisin, että näissä muissa käy vähän samalla tavalla.

Onko kyse pyramidihuijauksesta?

– Aina, jos on tällainen rakenne, on kyse pyramidipelistä tai verkostomarkkinoinnista, hän sanoo.

Sähkönkäyttö on aivan jäätävää

– Bitcoinista on tullut niin suuri ja kilpailijoita on niin paljon, että se sähkönkäyttö on aivan jäätävää. Se on suurin ympäristöhaitta, mitä on 2000-luvulla on keksitty, Hämäläinen jatkaa.