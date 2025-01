Hankkisitko $TRUMP-kolikoita? Omaisuus voi paisua kymmenillä miljardeilla – "Voi hyötyä räikeästi presidenttikaudestaan"

Virkaanastujaisiaan huomenna viettävä presidentti Donald Trump julkisti perjantaina oman meemi-kryptokolikkonsa.

Forbes uutisoi eilen, että Trumpin lanseeraama $TRUMP-meemikolikko kiiti nopeasti noin 6 miljardin dollarin markkina-arvoon. Kolikkoja on laitettu tarjolle 200 miljoonaa kappaletta, joten yhden kolikon arvo ponnahti lähes 30 dollariin.

CoinMarketCapin viimeisimpien tietojen mukaan kolikon arvo olisi räjähtänyt tänään päivällä Suomen aikaa jo yli 70 dollariin, jolloin markkina-arvo on jo huimat 15 miljardia dollaria.

Kyseessä on Trumpin viimeisin yritys omaisuutensa kartuttamisessa virkaanastujaisia edeltävässä vaiheessa. Trump on jo aiemmin lanseerannut useita erilaisia brändiään kantavia tuotteita, kuten hajuvesiä ja Trump-kelloja, joilla on juhlistettu hänen vaalivoittoaan. Markkinoille on myös tuotu muun muassa tuhannen parin rajoitettu erä lenkkareita ja jopa Trump-raamattuja.

Oheistavaran myynnistä on Forbesin mukaan kertynyt Trumpille miljoonien dollarien tulot.

$TRUMP-kolikkojen määrä on alkuvaiheessa rajoitettu 200 miljoonaan kappaleeseen. Jatkossa kolikkojen määrää on tarkoitus nostaa miljardiin kappaleeseen seuraavien kolmen vuoden aikana.

Trumpin presidentinvaalikampanjaa tukivat useat miljardöörit, joilla on yhteyksiä kryptovaluuttateollisuuteen. Trump on kertonut haluavansa, että Yhdysvalloista tulee ”planeetan kryptopääkaupunki”. Hänen vaalivoittonsa sysäsi muun muassa bitcoinin useisiin uusiin ennätyslukemiin.

Trump on kertonut aikovansa vähentää kryptoyritysten sääntelyä.

Epätavallinen toimenpide virkaan astuvalta presidentiltä

Politico uutisoi, että virkaan astuvan presidentin tekemä lanseeraus on hyvin epätavallinen toimenpide. Se on samalla valvontaviranomaisten mielestä suuri huolenaihe, mikäli Trump aikoo saavuttaa itselleen rahallista hyötyä jatkossa tekemillään päätöksillä.

Voittoa tavoittelemattoman Citizens for Responsibility and Ethics -järjestön viestintävastaava Jordan Libowitz kutsuu tilannetta ”villiksi”.

– Vuosikymmenien ajan on nähty, että presidentit ovat irrottautuneet virkaanastujaisia edeltävänä aikana talousasioistaan osoittaakseen, ettei heillä ole eturistiriitoja. Nyt meillä on valittu presidentti, joka virkaanastujaisia edeltävänä viikonloppuna käynnistää uusia yrityksiä ja lupaa purkaa sääntelyä näillä aloilla, jotta hän voisi aivan räikeästi hyötyä omasta presidenttikaudestaan, Libowitz kauhistelee.

Kryptoyritykset ovat Politicon mukaan sijoittaneet ainakin 10 miljoonaa dollaria Trumpin virkaanastujaisrahastoon, ja joidenkin kryptoalan huippujohtajien odotetaan osallistuvan juhlallisuuksiin.

Trumpin omistama CIC Digital LLC omistaa 80 prosenttia kolikkovarastosta. Politico kirjoittaa, että Trumpin oma kryptovaluutta saattaa kasvattaa Trumpin omaisuutta jopa kymmenillä miljardeilla dollareilla – ainakin paperilla – vain hetkeä ennen kuin hän astuu virkaansa.