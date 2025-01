Meemikolikot ja Musk: Huolestuttavat merkit osoittavat, että demokratia horjuu Yhdysvalloissa

Donald Trumpin ohessa Yhdysvaltain vallankahvaan nousi myös teknologiamiljardööri, maailman rikkain mies Elon Musk. Miksi teknologiayritykset pörräävät nyt Trumpin ympärillä, ja millaista valtaa niille on tarjolla?

Teknologiamiljardööri Elon Musk oli näkyvä hahmo Yhdysvaltain uuden presidentin Donald Trumpin virkaanastujaisissa.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen Sitran kansainvälisen toiminnan johtajan Kristo Lehtosen mukaan Trump hyötyy Muskista monin tavoin.

– Elon Musk on tunnettu teknologiainnovoija ja visionääri. Hänellä on merkittävää liiketoimintaa sähköautoissa, uusiutuvassa energiassa, avaruusteknologiassa ja suurelle yleisölle hyvin tunteman somealusta X:n eli entisen Twitterin omistajana, Lehtonen sanoo.

Musk oli yksi ensimmäisistä digijättien omistajista, jotka asettautuivat näkyvästi kannattamaan Trumpia. Myös väitteitä somealustan manipuloinnista Trumpin hyväksi on kuultu.

– On ollut väitteitä, että X:n eli entisen Twitterin, algoritmia olisi manipuloitu Elon Muskin kannatuspuheenvuoron jälkeen sellaisella tavalla, että Trumpia kannattavat ja konservatiiviset puheenvuorot pääsivät paremmin esille. Nämä ovat aika vakavia syytöksiä, jos ne pitävät paikkansa.

Minkälaisia intressejä Muskilla voi olla?

Lehtosen mukaan Muskin syyt tukea Trumpia kytkeytyvät luultavasti hänen liiketoimintaansa.

– Hyvin tyypillisesti liiketoimintajohtajilla on intressi edistää omaa liiketoimintaansa ja Elon Muskin liiketoiminnasta moni on riippuvainen esimerkiksi valtion verokannustimista tai jopa suorista tuista. Hänellä on myös suoraa liiketoimintaa avaruuspuolella Pentagonin kanssa ja hyvin paljon vaikutusvaltaa.

Monia kuitenkin mietityttää Trumpin ja Muskin välinen henkilökemia sekä se, minkälainen rooli teknologiamiljardöörillä tulevaisuudessa on Yhdysvaltain politiikassa.

– Monet veikkaavat sitä, että kun on kaksi näin vahvaa persoonaa omaavaa ihmistä, niin jossain vaiheessa yhteentörmäys on väistämätön. Mutta niin kauan kuin heistä on toisilleen hyötyä, tämä suhde voi hyvinkin jatkua tällaisena hyvähenkisenä, sanoo Lehtonen.

Trumpin kryptovaluutta ampaisi huimaan arvoon

Miljardööri Elon Musk on tunnettu kryptointoilija. Juuri ennen virkaan astumistaan myös presidentti Trump ehti julkaista oman kryptovaluuttansa $Trumpin.

$Trump-meemikolikon kokonaismarkkina-arvo nousi parhaimmillaan jopa 70–80 miljardiin dollariin.

1:26 Elon Muskia ja Donald Trumpia yhdistää viehtymys kryptovaluuttoihin – miten he ovat pelanneet kryptoilla?

Lehtosen mukaan kolikko edustaa hyvin aikansa kuvaa, joka voi olla uhka jopa koko demokratialle. Yksi aikamme megatrendeistä on, että kilpailu digitaalisesta vallasta kiihtyy. Sosiaalisen median digijäteillä on valtava määrä valtaa, hän sanoo.

– Yhdysvallat on listattu riippumattomissa arvioissa horjuvaksi demokratiaksi. Yksi tällaisen horjuvan demokratian merkki on se, että julkisen vallan käyttö sekoittuu omaan taloudelliseen intressiin, mistä on esimerkkinä tämä meemikolikko.

– Toinen tyyppiesimerkki horjuvasta demokratiasta on se, että taloudellisesti hyvin vaikutusvaltaiset ihmiset pääsevät hyvin lähelle poliittista valtaa. Molemmat tapahtuvat nyt Trumpin hallinnon kohdalla.

Ylettyykö teknologiamiljardöörien valta myös Eurooppaan? Katso koko Kristo Lehtosen haastattelu artikkelin alussa olevalta videolta.