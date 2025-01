Mitä Trump tekee ensimmäiseksi? "Kaikki ympäristöön liittyvä lähtee heti"

Millaisen diilin Eurooppa tekee Trumpin Yhdysvaltojen kanssa?

Donald Trumpin odotetaan allekirjoittavan virassaan heti lukuisia määräyksiä, joilla kumotaan hänen edeltäjänsä Joe Bidenin hallinnon tekemiä päätöksiä.

– Kaikki, mikä liittyy ympäristöön, lähtee heti, MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä tiivistää.

Myös suuresta tukipaketista eli Inflation reduction actista, poimitaan Penttilän mukaan asioita, jotka estivät öljyn ja kaasun porausta.

– Lähdetään liikkeelle sekä purkamalla Bidenin asetuksia että asettamalla uusia. Uusista tärkeimmät ovat: raja kiinni, karkotukset alkaa, tariffeista ilmoitetaan.

Miten käy tullimaksujen?

Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok.) nostaa esille tullit ja Trumpin uhkaamat korkeat tullimaksut.

– Tuleeko ne laajasti vai kohderyhmittäin. Ei ne saman tien välttämättä tule, mutta sieltä saattaa tulla negatiivisia yllätyksiä eurooppalaiselle kaupalle.

Vaalikampanjan aikana Trump sanoi nostavansa yleisesti tulleja 10-20 prosenttia. Kiinan kohdalla 60 prosenttia tai jopa 100 prosenttia.

– Se voi nostaa Yhdysvalloissa inflaatiota, mutta Trumpin logiikka on se, että maa kärsii kauppasuhteestaan. Itse näen, että tuossa on ison diilin ainekset. Ostetaan energiaa enemmän Yhdysvalloista, joka on suurin öljyn ja kaasun tuottaja maailmassa. Ostamme jo sieltä asejärjestelmistämme 70 prosenttia. Kyllä Trump ymmärtää peruslogiikat ja on ehkä sitä kautta suopeampi.

Aaltola mainitsi Italian pääministeri Giorgia Melonin, joka on mukana Trumpin virkaanastujaisissa.

– Jos hän osaa asiat oikein paketoida, niin ehkä asiat menevät hyvään suuntaan, mutta ei välttämättä.

Myös Penttilä uskoo, että Euroopalla voi olla mahdollisuudet hyvään sopimukseen Yhdysvaltojen ja Trumpin kanssa.

– Arvaamattomuus on se, mikä aiheuttaa ongelmia. Diili voisi olla, että sidotaan turvallisuutta, ase- ja energiahankintoja muihin asioihin. Epävarmuus on kaikkein pahin Euroopassa.

Seuraako häiriötila?

Penttilän mukaan Euroopalla ei ole varaa kauppasotaan.

– Olemme huonommassa asemassa kuin viimeksi, niin taloudellisesti kuin turvallisuuspoliittisesti.

Trump on uhannut karkottaa maasta laittomat siirtolaiset. Sillä on Penttilän mukaan kahdenlaisia seurauksia: poliittisia ja taloudellisia.

– Jos tulee kova kiista, se imee kaiken energian Trumpin hallinnolta. Se joutuu keskittymään sisäisen kamppailuun demokraattien ja tavallisten amerikkalaisten kanssa. Jos se siis tehdään tavalla, jota amerikkalaiset eivät voi hyväksyä. Yritykset maataloudessa ja pienteollisuudssa ovat täysin riippuvaisia "laittomista" maahanmuuttajista. Siitä voi seurata häiriötila ja se voi kääntyä Trumpia vastaan.

Sekä Penttilä että Aaltola pitävät Trumpin viimeaikaisia puheita esimerkiksi Grönlannista keskustelunavauksina.

– Trump tykkää tulla huoneeseen sanomalla jotain tiukkaa, ja hän näkee saman tien ketkä huoneesta lähtevät. Trump muistaa sen, kuka oli huoneessa hänen kanssaan viimeiseksi, ja tämä on hänen ystävänsä.

Aaltola korostaa Yhdysvaltojen olevan korvaamaton liittolainen.

– Asioita pitää lähestyä järkevällä tavalla, mutta järjettömyyksiä ei pidä hyväksyä. Grönlanti-asiassa, jossa Trump uhkasi jopa sotilaallisilla toimilla, kannattaa olla aika tiukkana.

"Tiedämme millainen Trump on"

Aaltolan mukaan tämä kertoo myös maailmanajasta.

– Olemme liikkuneet sääntöperäisyydestä arvaamattomaan matalan intensiteetin maailmanlaajuisen konfliktiin, ja sitä pitää osata pelata uusin säännöin.

Ei kannata närkästyä tai ottaa moraalista kantaa heti, Trump ei sellaisesta piittaa.

– Hän haluaa nähdä tuloksia asioiden suhteen, jotka ovat hänen oman logiikkansa ja järjenjuoksunsa mukaisia.

Penttilä mukaan perinteisesti ajateltuna Trumpin tyyli ei sovi diplomatiaan eikä ihmisten välisiin suhteisiin.

– Kaikki maailmassa tiedämme, että Trump on show-mies, diilin tekijä, narsisti. Jos kaiken tämän ottaa huomioon, niin on ihan mahdollista, että hänen kanssaan tullaan toimeen. Transatlanttinen suhde on Euroopan kannalta niin tärkeä, niin meidän pitää tätä harkitusti hoitaa.