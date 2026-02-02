Trump sanoo, että lopullisen päätöksen sulkemisesta tekee kulttuurikeskuksen hallitus.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän haluaa sulkea perinteikkään Kennedy Center -kulttuurilaitoksen kahdeksi vuodeksi perusteellista remonttia varten.
Trumpin mukaan keskus laitettaisiin kiinni maan itsenäisyyspäivästä, eli heinäkuun 4. päivästä lähtien.
Trump sanoo, että lopullisen päätöksen sulkemisesta tekee keskuksen hallitus.
Kulttuurikeskuksen tarjontaan tyytymätön Trump erotti viime vuonna keskuksen hallituksen, nimitti uuden hallituksen ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi.
Joulukuussa keskuksen hallitus päätti lisätä Trumpin oman nimen Kennedy Centerin nimeen.