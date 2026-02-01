Alueellisen sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä teki iskun droonilla Dniproon.
Ukrainassa kaksi ihmistä on kuollut Venäjän yöllisessä iskussa, kertovat ukrainalaisviranomaiset.
Alueellisen sotilashallinnon johtajan mukaan isku tehtiin droonilla Dniproon, ja siinä kuolivat mies ja nainen.
Aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Venäjä olisi suostunut viikon taukoon iskujen tekemisessä. Venäjän mukaan Trump taas olisi pyytänyt taukoa ainoastaan pääkaupunki Kiovaan kohdistuneisiin iskuihin ja vain sunnuntaihin asti.
Puheista huolimatta Venäjän iskut Ukrainaan ovat kuitenkin jatkuneet viikonloppuna. Lauantaina iskuissa kuoli Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä ja haavoittui lähes parikymmentä.
Rauhanneuvottelut jatkuivat lauantaina
Myös rauhanneuvottelut jatkuivat lauantaina Yhdysvalloissa Venäjän ja Yhdysvaltain edustajien keskusteluilla. Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan neuvottelut olivat rakentavat.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantai-iltana, että Ukrainan neuvottelijat odottavat neuvottelujen jatkuvan alkavalla viikolla.
Zelenskyin puheet viittaavat siihen, että sunnuntaille kaavailtuja Ukrainan, Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä neuvotteluita olisi lykätty eteenpäin. Aiemmin kerrottiin, että maiden olisi määrä jatkaa kolmikantaisia rauhanneuvotteluita sunnuntaina Arabiemiraateissa.