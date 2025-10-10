Presidentti Putinin mukaan Nobelin rauhanpalkinto on menettänyt mainettaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan ei ole hänen asiansa päättää, onko Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump Nobelin rauhanpalkinnon arvoinen.

Putin myös väitti, että Nobelin rauhanpalkinto on menettänyt arvokkuutensa, koska jotkut aiemmat voittajat "eivät ole tehneet mitään rauhan eteen".

– Eräs henkilö tuli kerran valtaan… ja hänet palkittiin heti, vain kuukauden tai kahden jälkeen. Miksi? Hän ei ollut tehnyt mitään. Näinkö tämä toimii? Putin sanoi Venäjän valtionmedia Tassin mukaan.

Putin viittasi todennäköisesti Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman saamaan Nobeliin, joka kyseenalaistettiin laajalti jo palkinnon antamisen aikaan.

Obama sai palkinnon vuonna 2009 ja ehdokasasettelu sitä varten päättyi vain 11 päivää sen jälkeen kun Obamasta oli tullut presidentti.

Nobel-komitea perusteli Obaman palkintoa esimerkiksi ydinaseiden riisuntaan kannustamisella ja Obaman uudeksi tulkitulla otteella kansainvälisiin suhteisiin.

Obaman tullessa presidentiksi Yhdysvallat soti sekä Afganistanissa että Irakissa, josta maa vetäytyi virallisesti vuonna 2011. Afganistanissa taistelut jatkuivat aina vuoteen 2021 saakka, jolloin Yhdysvallat vetäytyi maasta kaoottisesti.

Putin: Trump tekee paljon rauhan eteen

Presidentti Trump on kampanjoinut erittäin näkyvästi Nobelin rauhanpalkintoa itselleen.

Venäjän Putinin mukaan Trump "tekee paljon rauhan eteen" ja viittasi Lähi-idän rauhanprosessiin, jossa on katsottu aidosti olevan Trumpin "puumerkki".

Jos Israelin ja Hamasin välille saadaan pysyvä rauha Yhdysvaltojen parikymmentäkohtaisen rauhanprosessin mukaisesti, olisi se Putinin mukaan "historiallinen tapahtuma".

Trump on pyrkinyt toimivaan rauhantekijänä myös Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa, tässä kuitenkaan toistaiseksi onnistumatta.

Putinin erikoislähettiläs Kirill Dmitriev puolestaan totesi, että ehkä Nobelin antavat norjalaiset "ovat vähän hitaita", sillä onhan maassa hyvin kylmä.

Dmitriev viittasi omaan aiempaan X-julkaisuunsa, jossa oli Venäjän presidentin neuvonantajan Juri Ushakovin lausunto, jonka mukaan Venäjä tukee Trumpin mahdollista Nobel-palkintoa.

– Ehkä Donald Trump saa Nobelin rauhanpalkinnon ensi vuonna, Dmitriev kirjoitti.

Nobel-komitea antoi rauhanpalkintonsa perjantaina venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle.

Machado kertoi omistavansa rauhanpalkinnon paitsi Venezuelan kansalle myös Trumpille.

Machadon mukaan venezuelalaiset luottavat enemmän kuin koskaan Yhdysvaltojen ja Trumpin tukeen saavuttaakseen demokratian ja vapautuakseen presidentti Nicolas Maduron autoritaarisesta hallinnosta.