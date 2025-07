Netanjahu sanoo esittäneensä Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoo, että hän on esittänyt Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi.

Benjamin Netanjahu kertoi ilmoittaneensa Donald Trumpia koskevasta esityksestään Nobel-komitealle kirjeessä. Netanjahu kertoi asiasta paikallista aikaa maanantaina Valkoisessa talossa, jossa hän oli Trumpin vieraana.

Pääministeri sanoo, että Trump rakentaa rauhaa alueella toisensa perään.

Trumpin hallinto on hiljattain välittänyt aselevon Israelin ja Iranin välille. Lisäksi hänen hallintonsa on pyrkinyt saamaan aselepoa Israelin ja Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin välille.

Aloittaessaan toisen presidenttikautensa tammikuussa Trump lupasi, että hänet muistetaan rauhantekijänä. Hän oli etukäteen luvannut lopettavansa nopeasti Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa sekä Gazan sodan, mutta molemmat sodat jatkuvat yhä.

Trumpin tukijat ovat esittäneet häntä vuosien varrella useaan otteeseen Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi, mutta palkintoa ei ole irronnut.

"En saa Nobelin rauhanpalkintoa"

Republikaanipresidentti on valittanut, että Norjan Nobel-komitea on jättänyt hänet huomiotta, vaikka hän on toiminut välittäjänä eri konflikteissa.

– En saa Nobelin rauhanpalkintoa tein mitä tahansa, mukaan lukien Venäjän ja Ukrainan sekä Israelin ja Iranin kohdalla, miten niissä sitten käykin. Mutta kansa tietää, ja vain sillä on väliä minulle, Trump julisti kesäkuussa.

Trump on tätä ennenkin harmitellut sitä, ettei ole saanut Nobelia. Presidentti Barack Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon pian presidentiksi noustuaan vuonna 2009, ja Trump on sanonut, ettei Obama ansainnut palkintoa.

Trump katsoo lopettaneensa sodan Serbian ja Kosovon välillä sekä Intian ja Pakistanin välillä. Lisäksi hän on sanonut estäneensä sodan Egyptin ja Etiopian välillä sekä kätilöineensä Lähi-itään Abraham-sopimukset Israelin ja useiden arabimaiden välille.

On kuitenkin myös eriäviä näkemyksiä Trumpin osuudesta hänen omiksi meriiteikseen listaamiensa sopimusten aikaansaamisessa.

Intia on esimerkiksi kiistänyt, että Trumpilla olisi ollut mitään roolia Intian ja Pakistanin välisen aselevon saavuttamisessa toukokuussa. Yhdysvallat oli mukana välttämässä kyseistä aselepoa.

Pakistan on sen sijaan esittänyt Trumpia virallisesti rauhanpalkinnon saajaksi. Pakistanin mukaan perusteena on Trumpin ratkaiseva diplomaattinen rooli ja johtajuus konfliktin lopettamisessa.

Trumpin listaamien sopimusten menestys on ollut lisäksi vaihtelevaa.