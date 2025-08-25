Trump kertoi, miksi Putin ei halua puhua Zelenskyin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo keskustelleensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa puhelimessa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Donald Trump kertoo puhuneensa Vladimir Putinin kanssa muun muassa ydinaseiden riisunnasta ja Ukrainasta.

Hän toisti haluavansa itse päättää sodan. Lisäksi hän totesi, että Yhdysvallat ei halua enää käyttää rahaa Ukrainaan.

Trumpin mukaan hän ei ole keskustellut Ukrainan turvallisuustakuista yksityiskohtaisesti, mutta vakuutti Yhdysvaltojen olevan niiden takana. 

Syy siihen, miksi Putin on haluton tapaamaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyiä, on Trumpin mukaan se, että ”Putin ei pidä Zelenskyistä”.

Tapaan Kimin jossain vaiheessa

Trump sanoi aikovansa tavata Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa jossain vaiheessa. Trump kertoi asiasta toimittajille ennen tapaamistaan Etelä-Korean tuoreen presidentin Lee Jae-myungin kanssa Washingtonissa.

Kim on ilmaissut antavansa täyden tukensa Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Pohjois-Korean on arvioitu lähettäneen kymmeniätuhansia sotilaita Kurskiin auttamaan Venäjää häätämään Ukrainan joukkoja alueeltaan.

Trump tapasi Vladimir Putinin kanssa Alaskassa aiemmin elokuussa.

