Trump aikoo nostaa työviisumin hintaa satakertaisesti.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti aikovansa nostaa teknologiajättien suosiman työviisumin hinnan satakertaiseksi. Tällä hetkellä H-1B-viisumi Yhdysvaltoihin maksaa alle 1 000 dollaria vuodessa, mutta jatkossa siitä joutuisi pulittamaan noin 100 000 dollaria. Piilaakson yhtiöt ovat hyödyntäneet kyseistä viisumia tuodakseen teknologiatyöläisiä maahan.

Trumpin uhkaus nostaa työviisumin hintaa on aiheuttanut heti suurta kritiikkiä teknologiayhtiöissä.

Muun muassa suuryritykset Microsoft, JPMorgan ja Amazon neuvovat viisumin haltijoita pysyttelemään Yhdysvalloissa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhtiöt myös ohjeistavat niitä viisuminhaltijoita, jotka ovat tällä hetkellä Yhdysvaltain ulkopuolella palaamaan maahan ennen keskiyötä lauantaina, jolloin uudet maksurakenteet astuvat voimaan.

Yhdysvaltalaisen asianajotoimisto Ogletree Deakins, joka käsittelee muun muassa investointipankki JPMorganin viisumiasioita lähetti pankin työntekijöille sähköpostin aiheesta.

– H-1B-viisumin haltijoiden, jotka ovat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, tulisi pysyä maassa ja välttää matkustamista, kunnes hallitus antaa selkeät matkustusohjeet, sähköpostissa lukee.

Trump on toteuttanut toisella kaudellaan laajaa maahanmuuttovastaista kampanjaa, mutta hän ei ole tätä ennen kajonnut H-1B-viisumeihin.